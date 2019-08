Togtrafikken på store dele af Sjælland blev i foråret berørt af store sporarbejder, der er fortsat hen over sommeren på Sydbanen. Nu kommer der så fire weekender efter af tre uger mere med nye arbejder. Foto: Jens Wollesen.

Se her: Nye sporarbejder rammer sjællandsk togtrafik

08. august 2019
Af Tomas Revsbech

De sjællandske togpendlere og øvrige togrejsende må igen indstille sig på perioder med nye afgangstider og forlænget rejsetid.

I foråret og hen over sommeren har store dele af togtrafikken været berørt af forskellige sporarbejder, og nu kommer endnu et. Denne gang et sporskifte-arbejde på Ringsted station, som får konsekvenser for store dele af togtrafikken på det øvrige Sjælland.

Arbejdet starter ud i fire weekender i slutningen af september efterfulgt af tre hele ugers arbejder i oktober måned.

- Vi skal have indsat fire sporskifter mellem parallelle spor på Ringsted station, så der kan komme til at køre flere tog mellem København og Ringsted i 2020. Det kommer til at genere togtrafikken nu, men kommer altså de togrejsende til gode, når den nye køreplan for 2020 træder i kraft til december, siger Jette Aagaard, projektdirektør for København-Ringsted banen i Banedanmark.

Ringsted Station er i vitalt knudepunkt i togtrafikken på tværs af landet. Stationen er ikke blevet mindre vigtig efter åbningen af den nye København-Ringsted bane.

- Men lige nu kan der kun køre to passagertog i hver retning i timen. Når arbejdet er overstået vil der kunne køre 3-4 tog i timen, fortæller Jette Aagaard.

Under sporarbejdet vil blandt andre regionaltogene København-Ringsted få endestation i Borup.

Samtidig vil togene mellem København og Nykøbing F. for en stor dels vedkommende køre via den mindre Lille Syd-bane over Køge i stedet for over Ringsted og Roskilde.

Togbusser

De mange ændringer får et ekstra nøk omkring weekenden 4-6 oktober, hvor der vil køre togbusser mellem både Ringsted, Roskilde og Høje Taastrup. I stedet kører alle InterCity-tog såvel som regionaltog mellem København og Næstved til København på den nye København-Ringstedbane.

Også strækningen mellem Roskilde og Køge vil der køre togbusser.

Sidstnævnte togstop skyldes arbejdet med at få det jernbanernes nye signal-program installeret på strækningen, mens et større broarbejde i Hedehusene.

Sporarbejdet kommer i weekenderne:

20.-22.september,

27.-29.september

4.-6.oktober

samt i perioden:

7.-27. oktober

DSB har lagt en stor oversigt over alle ændringerne op på hjemmesiden www.dsb.dk (se under "Trafikinformation" og "Ændringer på Sjælland hen over efteråret") ligesom de lokale ændringer er meldt ud via de fleste pendlergruppers facebook-sider.