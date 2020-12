Se her: Corona indfanget af pressefotografens kamera

2020 blev et helt ualmindeligt år. I ti af årets 12 måneder har coronavirus styret alt, hvad vi har foretaget os.

Siden starten af marts, hvor statsminister Mette Frederiksen beordrede en generel samfundsnedlukning, har vi måtte ændre adfærd. Vi fået nye ord og begreber indført i sproget. Vi har droppet udlandsrejser og store forsamlinger. Vi er mødtes på en anden måde end tidligere; påført os mundbind og vasket og sprittet hænder som aldrig før. Vi har fået nye rejsevaner, handelsvaner og ikke mindst arbejdsvaner.

Alt sammen for at begrænse smittespredningen og sikre, at vi ikke i tusindtal bukkede under for en pandemi, sådan som tidligere generationer har måttet kæmpe med den spanske syge og den sorte død. Alene den spanske syge slog for 100 år siden 15-18.000 danskere ihjel.

Også vores - pressens arbejde og fokus - har været på coronavirus. Vi har skrevet utallige artikler om coronavirus, om corona-restriktioner og taget stribevis af corona-relaterede fotos.

Sidstnævnte har vi samlet en flot buket af - knipset af fotograf Thomas Olsen.