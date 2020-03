Se billederne: Så få bilister krydser Storebæltsbroen

Helt friske billeder viser, hvordan corona-krisen også har sat sit præg på trafikken hen over Storebæltsbroen.

På Storebæltsbroens hjemmeside fremgår det, at broen er åben som normalt.

- Storebæltsbroen er en afgørende del af den danske infrastruktur, og vores kunder, personale, leverandører og samarbejdspartnere har højeste prioritet. Selskabets personale er informeret om myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smittespredning, og vi har aktiveret nye procedurer omkring møder for at begrænse smittespredning. Ved scenarier med reduceret bemanding, har Sund & Bælt en plan, der sikrer, at Storebæltsbroen fortsat vil være åben.

Men selvom broen er åben som normalt, så viser billederne altså, at der er væsentligt færre, som krydser Storebæltsbroen.