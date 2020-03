Se billederne: RUC og Absalon forvandlet til spøgelsesbyer

Inden for ses et par ansatte, der er ved at rydde lidt op, mens de lukker ned.

- Langt de fleste arbejder allerede hjemme. Men der enkelte, der har været herude i for at hente PC'ere og andre ting, de skal bruge for at kunne arbejde hjemme. Selv er jeg hele tiden i møde for at ordne de praktiske ting, og for hvordan vi får gang i fjernundervisning, fortæller universitetsdirektør Peter Lauritzen over telefonen på vej mellem to møder.