Se billedserie Anja Hoyer Didriksen, næstformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland, foran de øvrige sygeplejersker ved demonstrationen foran regionshuset mandag. Foto: Tomas Revsbech.

Se billeder: Sygeplejersker i kage-protest før regionsrådsmøde

Sjælland - 03. maj 2021 kl. 21:48 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Sjælland: Den ulmende konflikt, der i værste fald kan ende med strejker fra 21. maj, nåede i går til Region SJællands regionshus i Sorø.

Her mødte en mindre gruppe sygeplejersker - med respekt for coronarestriktionerne - op for at dele kage ud til regionsrådspolitikerne, der agerer arbejdsgiver i konflikten via Danske Regioner.

- Vi håber, at vi kan få en god snak med regionsrådspolitikerne om den situation, vi står i. Det gælder både generelt og her i Region Sjælland. Nationalt ønsker vi et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969. Og så er Region SJælland den region, der mangler flest sygeplejersker og der, hvor vi har flest vikarer, fortller Anja Hoyer Didriksen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Region Sjælland.

Flere regionsrådspolitikere tog gladeligt imod tilbuddet om kage før mandagens regionsrådsmøde gik i gang.

Blandt dem regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Det er fint, at sygeplejserkene demonstrerer og afleverer deres budskab Det har jeg den allerstørste respekt for. Nu skal der forhandles videre i de forhandlingslokalerne, og forhandlignerne skal køre der. I forhold til den helt store dagsorden om at ændre tjenestemandsloven, så er det ikke noget, vi regionsrådspolitikere kan gøre ved. Det er op til politikerne på Christiansborg. Når det er sagt, så håber jeg meget, at vi kan komme i mål med de her forhandlinger uden vi skal ende i en konflikt, siger Heino Knudsen.

Sygeplejerskerne har lagt op til strejke i en lang række kommuner og sygehuse landet over, hvis ikke der er fundet en løsning i forligsinstitutionen inden 21. maj.

Ifølge Altinget.dk gælder det blandt andre hjemmeplejen, sundhedsplejen og bosteder i en række kommuner, lokalt i Holbæk og Ringsted Kommuner. På regionalt plan er en række afdelinger på sygehuse over hele landet udtaget. i Region SJælland er det dog realtivt få afdelinger på sygehusene i Slagelse og Næstved.