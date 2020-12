Se billeder: Husker du 1999 da orkanen væltede Danmark

Husker du orkanen Adam, som fredag 3. december 1999 ramte Danmark med voldsom kraft. Ifølge DMI blev stormen den hidtil værste storm, der er registreret i Danmark i det 20. århundrede. Adam kostede syv mennesker livet, kvæstede 800 og ødelagde værdier for 13 milliarder kroner.

Alene i skovene væltede hvad der svarer til fire millioner kubikmeter træ. Tog og fly blev aflyst og al udkørsel frarådet. Ved Vestkysten var vinden så voldsom, at der langs den jyske vestkyst opstod en stormflod, selv om det var ebbe.

Da stormen gik i land i Danmark nåede en vindmåler på Rømø at registrere 51 meter/sekundet, inden vindtrykket slog vindmåleren omkuld.

I løbet af aftenen og natten til lørdag blæste orkanen hen over hele den sydlige del af Danmark. Her målte man middelvinde over 35 m/s.