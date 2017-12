Se apoteker med åbent på skæve tidspunkter

- For langt de fleste mennesker, så ville disse ændringer ikke betyde noget. Men fremover kan man ikke ringe til en apotekervagt midt om natten og få udleveret medicin. Så det bedste råd til dig, der har brug for fast medicin, er derfor altid at sørge for at have medicin derhjemme eller en gyldig recept, udtaler sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon.