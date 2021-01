Lousie Schack Elholm er kirke- og skatteordfører for Venstre. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Schack Elholm ser slet ikke samme skel som Støjberg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Schack Elholm ser slet ikke samme skel som Støjberg

Sjælland - 24. januar 2021 kl. 12:19 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Venstres Louise Schack Elholm karakteriserer partiets afgående næstformands tale således:

- Den handlede jo meget om Inger Støjberg. Jeg er enig med hende i, at vi skal fokusere på at skabe sammenhæng mellem land og by, og jeg er enig i, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Men jeg ser slet ikke det skel i Venstre, som hun prøver at tale op, siger Louise Schack Elholm.

Hun er partiets skatte- og kirkeordfører, valgt i Ringsted-Sorøkredsen i Sjællands Storkreds.

Set med hendes øjne tager Inger Støjberg fejl, når hun fx anklager andre i partiet at svigte produktions-Danmark og tage for let på udlændinge- og integrationspolitikken.

- Vi har samme linje, som vi har haft lige siden Foghs tid. Venstre kæmper for at gøre Danmark rigere gennem reformer, og vi står for en fast og fair udlændingepolitik, som sikrer, at man ikke kommer her på grund af de ydelser, man kan få, men fordi man gerne vil integreres og bidrage til samfundet. Det lægger Jakob Ellemann Jensen jo også op til, når han taler om en kommende reform. Jeg ved ikke, hvor Inger Støjberg går hen, men det ændrer ikke Venstres politik og den linje, vi har haft i de sidste 20 år, siger Louise Schack Elholm, der roser den ny næstformand.

- Stephanie Lose holdt en rigtig god tale, for hende er det vigtigt at have fokus på partiet og kæmpe for, at vi alle står sammen.

Louise Schack Elholm er ikke overrasket over, at meningsmålingerne sender Venstre mod en halvering af stemmerne.

- Det kan jeg godt forstå, vi har haft et meget mudret forløb. Men nu må vi borgerlige-liberale stå sammen i stedet for at bekæmpe hinanden. Jeg er selvfølgelig kun en ud af Venstres 43 folketingsmedlemmer, men jeg vil gøre mit, og det opfordrer jeg også alle andre til.

relaterede artikler

Jacob Jensen: Lose er troværdigheden selv 24. januar 2021 kl. 12:51