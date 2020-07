Artiklen: Savner du et af disse smykker?

Politiet har en formodning om, at smykkerne er stjålne.

Politiet står med en større mængde smykker, men mangler de rette ejermænd. Smykkerne er dels fundet under en ransagning dels i forbindelse med det politiet kalder en "anden politiforretning". Det oplyser Københavns Politi.

Ordensmagten beder om hjælp til at finde frem til ejerne af de mange ringe, halskæder, vedhæng og smykkeæsker. For at kunne få udleveret ens smykke, skal man kunne dokumentere ejerskab, understreger politiet.

For at komme i dialog med politiet om et smykke, skal man rette henvendelse til Københavns Politis indbrudsgruppe på mailadressen DSR002@politi.dk