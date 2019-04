Påskens rejser med kollektiv trafik mellem landsdelene foregår med togbus mellem Nyborg og Roskilde. Foto: Jørgen Juul Foto: Jørgen Juul

Samtlige tog mellem Sjælland og Fyn erstattes med bus

Sjælland - 16. april 2019

Har I planer om en togtur til Fyn eller Jylland i de næste dage, så bliver rejsetiden cirka en time længere.

DSB indsætter togbusser mellem Roskilde Station og Nyborg Station, der erstatter samtlige tog.

Det sker, fordi Banedanmark bruger påsken til at intensivere det igangværende sporarbejde i og omkring Ringsted, mens færre benytter toget til og fra arbejde.

- Det er selvfølgelig kedeligt, men det er vilkårene. Og det er trods alt positivt, at vi kører med langt færre passagerer end i en normal uge, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB,

Han pointerer, at de påskerejsende også er mindre afhængige af at komme frem til et bestemt tidspunkt end folk på vej mod arbejde og studie.

De færre rejsende betyder også, at Tony Bispeskov forventer god plads til alle i togbusserne.

- Hvis det havde været en normal uge, kunne vi godt have haft udfordringer med at få busser nok. Men i påsken regner jeg med, at det nok skal køre, siger han.

Efter påske er der godt nyt. Rejsende fra Sydsjælland og Lolland-Falster slipper for at tage togturen over Køge via Lille Sydbanen fra Næstved.

Fra onsdag den 24. april forventer Banedanmark at være så langt med sporarbejdet i Ringsted, at der igen vil køre tog mellem Næstved og København via Ringsted. Men der skal fortsat køres med togbus mellem Nykøbing F. og Næstved.

Det betyder også farvel til togbussen for pendlerne fra Glumsø, som får 20-30 minutters kortere samlet rejsetid (10-15 minutter hver vej).

For pendlerne sydfra er der også grund til at glæde sig til at sove lidt længere, her sparer man over 45 minutters daglig rejsetid.