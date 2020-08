Hverdagen - med større afstand, mere sprit og nogen steder mundbind - er vendt tilbage på ungdomsuddannelser, folkeskoler og privatskoler. Men hvordan har de unge i Danmark oplevet corona-foråret? Det har en lang række forskere set nærmere på. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sårbare unge fik det værre under nedlukningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sårbare unge fik det værre under nedlukningen

Sjælland - 27. august 2020 kl. 11:31 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forskningsnotater og en rapport samler unges oplevelser under coronanedlukningen. De peger på, at et ret stort mindretal af unge fik det værre.

Bliver der et før og et efter coronaepidemien for de unge, der blev sendt hjem fra skole og ungdomsuddannelser - næsten lige så skelsættende, som 11. september 2001? Eller måske blot en erindring, om dengang vi fik hjemmeundervisning og kun så få venner.

Det ved ingen endnu.

Men Egmont Fonden har taget initiativ til, at en lang række forskere har undersøgt, hvordan de danske unge har haft det i første halvdel af 2020.

Et stort mindretal af de unge har haft negative oplevelser under nedlukningen.

Det er den korte konklusion, hvis man tager alle fire forskningsnotater og en rapport udført af Rambøll Management Consulting under ét.

Stress og tiltrængt pause Rambøll-rapporten undersøger unge i 8. klasse. Blandt den har 13 procent oplevet en nedgang i livstilfredsheden - de mener, at de har lært mindre, hjemmeundervisningen har været rodet og stressende, og de savner deres venner og fritidsinteresser.

33 procent bekymrer sig, om de kan bestå folkeskolens afgangsprøve næste år.

Men Rambøll-rapporten peger også på, at nedlukningen har givet en stor gruppe unge en tiltrængt pause fra præstationskulturen - 31 procent er helt eller delvist enige i, at de har fået det bedre under nedlukningen, fordi de fik en pause fra sociale krav.

Professor Lars Qvortrup konstaterer i sit notat, at for de fleste elevers vedkommende (3.-9. klasse i seks kommuner) var nødundervisningen klart ikke lige så god som den vanlige skolegang, »men det var OK.«.

Men 20 procent af de unge i hans undersøgelse havde en meget negativ oplevelse, kunne ikke få hjælp hjemme og manglede kontakt med lærere og skolen.

Helle Rabøl Hansen med flere konkluderer på baggrund af en undersøgelse blandt 15-19-årige, at »Mange unge længtes voldsomt efter skolens sociale liv, og mange sårbare og udsatte unge blev mere skrøbelige«. Men der var også sårbare unge, der »følte lettelse ved at slippe for det pres, der kan være forbundet med den sociale præstationsscene«.

Familieliv på godt og ondt Veronica Pisinger og Janne S. Tolstrup fremhæver, at flere unge har haft det godt med deres forældre under krisen eller ligefrem fået det bedre. Men en mindre gruppe unge har fået det værre af at være hjemme i familien under coronakrisen. Det er blandt andet unge, hvor forældrene har psykisk sygdom eller misbrug.

relaterede artikler