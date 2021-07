Ved at følge nogle få, konkrete råd kan man nedbringe risikoen for uheld ved brug af ukrudtsbrændere. Infografik: Beredsskabsstyrelsen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan undgår man uheld med ukrudtsbrænderen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sådan undgår man uheld med ukrudtsbrænderen

Sjælland - 13. juli 2021 kl. 06:12 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Kogende vand, kemikalier, salt, damp eller et gammeldags skuffejern er alle metoder, der bruges i forsøget på at få bugt med ukrudt i haver og mellem fliser.

Og så er der ukrudtsbrænderen, der vinder frem som en populær genvej til at slippe af med ukrudtet uden at kravle rundt på alle fire.

Men ukrudtsbrænderen er ikke uden risiko at bruge. Hvert år er ukrudtsbrændere skyld i 400 brande landet over.

Pludselig tager ilden fat I 2020 måtte brandvæsnet på landsplan håndtere 375 brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde.

Ukrudtet skal svitses – ikke brændes.

Brug ikke ukrudsbrænder, hvis det er tørt eller blæser.

Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op.

Hav altid vand i nærheden.

Find flere gode råd og information bl.a. om afbrændingsforbud på brandfare.dk.



Kilde: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen Kilde: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen - Det er jo en ulykkelig situation og en ærgerlig brand, når man får sat ild til et eller andet. Jeg har tidligere været indsatsleder gennem mange år, og det, man møder, er lidt flovhed og nogle gange lidt overraskelse over, hvor hurtigt, det kan gå, fortæller Mads Dalgaard, der er oversergent og forebyggelsesekspert i Beredsskabsstyrelsen.

Derfor opfordrer han til, at man tager sig nogle forholdsregler.

- Ligesom med alt muligt andet, gælder det, at man skal forberede sig og være opmærksom, formaner han.

Ukrudtet skal svitses Og trods navnet ukrudtsbrænder, så skal man altså ikke brænde ukrudtet af.

- Man skal vide, man kun lige skal svitse eller blanchere ukrudtet, så det dør, og så forsvinder det af sig selv over tid. Nogle gør det, at de brænder ukrudtet. Når man gør det, kommer der gløder, og hvis man ikke er opmærksom, kan de gløder blæse hen på for eksempel tørt, højt, græs, et stort gammelt spindelvæv eller nogle gamle blade bag en bygning, som det får fat i, forklarer Mads Dalgaard.

- Vi ser også, der er bygninger, der får brandskader eller brænder ned på grund af ukrudtsbrændere, sådan som vi så det med branden i Gigantium i Jylland for nogle år siden. Det er ikke kun de små uheld, hvor hækken har fået en svitsning.

Siden 2018 har der været en stigning på ca. 42 % i antallet af udrykninger til brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

Det betyder dog ikke, at der har været en stigning i alle kommuner. Beredsskabsstyrelsens oversigt over netop denne type brande de seneste fem år viser, at kommunerne på Sjælland gennemsnitligt ligger i den gode ende med et lavt antal brande.

Allerød og Lejre i top Mens kommunerne Hvidovre, Køge, Roskilde holder sig på henholdsvis fire, fem og fem årligt i gennemsnit, som er i den høje ende på Sjælland, stod Slagelse Kommune sidste år for 10 brande forårsaget af ukrudtsbrændere, en fordobling i forhold til året før.

I den modsatte grøft er Solrød, Stevns og Sorø Kommuner med gennemsnitligt blot tre brande forårsaget af ukrudtsbrændere årligt set over de sidste fem år.

Duksene er Allerød Kommune med et årligt gennemsnit på 1 og Lejre Kommune med 1,4 set over fem år.

Tjek også tørkeindekset For at vedligeholde eller endda forbedre den fornuftige statistik kommer Mads Dalgaard med følgende råd til alle, der betjener ukrudtsbrændere:

- Sørg for at holde afstand til alt, der kan brænde. Lad være at bruge urkrudtsbrænderen, når det er meget tørt eller blæser meget. Hav altid vand i nærheden. Når man er færdig med at arbejde, så hold øje med, om der er gløder.

- Der er tidspunkter, hvor brandvæsnet indfører afbrændingsforbud for eksempel i 2018, hvor det var det meget tørt i Danmark. Det er klart, man skal ikke bruge ukrudtbrændere, når der er afbrændingsforbud.

Bedst at forebygge brand - Man kan finde nogle oplysninger på hjemmesiden brandfare.dk. Det er godt at kigge på den. Den viser et brandfareindeks for, hvor det er meget tørt, og hvor stor risikoen er for brand i naturen. Der er også råd om at forebygge brand, slutter forebyggelsesekspert Mads Dalgaard.