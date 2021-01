Sådan har vinteren været: Mørk og varm

Halvvejs gennem vinteren er status, at vinteren hidtil har været meget mørk og ret varm.

Det fortæller Danmarks Meteorologiske Institut, der har sammenlignet vinteren 2020/21 fra 1. december til 14. januar med samme periode fra 1991 til 2020.

December var utrolig mørk. Da halvdelen af julemåneden var gået, havde solen kun skinnet EN time. Solen tog lidt revanche i sidste halvdel af december og her i januar. Alligevel er det blot blevet til 27.1 time sammenlignet med 1991/2020, hvor solen i gennemsnit skinnede 68.9 timer.

Temperaturmæssigt har denne vinter været varmere end de forrige år. Et plus på 0,8 grader viser opgørelsen fra DMI, der samtidig kan fremvise en noget ringere nedbørsmængde. I denne vinter er der faldet 91.4 millimeter regn mod 103.5 mm i perioden 1991/2020.

- Det på ingen måde usædvanligt med en varm vinter. Derimod er det bemærkelsesværdigt, at ud af de sidste ti vintre, så har otte af dem været lige så varme eller varmere, siger Mikael Scharling, klimatolog hos DMI.

Her kan man ikke udelukke, at der vil komme nogle kolde perioder resten af vinteren, men langtidsprognoserne viser, at vinden fortrinsvis vil komme fra vest, og det betyder, at kulden ikke vil være langvarig.