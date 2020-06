Selvom det fra behørig afstand kan være flot at betragte tordenvejret, kan det få store konsekvenser for dit hjem og dit indbo.Foto: Michael Madsen

Sådan forbereder du dig på sommerens lynsæson

Sjælland - 09. juni 2020

Sommeren står for døren, og mens vi forhåbningsfuldt ser frem til måneder med masser af sol og godt vejr, er det også tiden, hvor vi skal indstille os på lynnedslag og buldrende tordenbrag. Sommeren er nemlig højsæson for lyn og torden i Danmark.

85 procent af alle lynnedslag sker i løbet af årets tre sommermåneder, og selvom det fra behørig afstand kan være flot at betragte tordenvejret, kan det få konsekvenser for dit hjem og dit indbo. Det forklarer Casper Stendahl fra EL:CON, der hjælper og rådgiver private og virksomheder med at sikre sig mod skader på elinstallationer, elektriske apparater og i værste tilfælde brand.

- Mange tror fejlagtigt, at skader kun opstår, hvis lynet slår direkte ned i bygningen. I virkeligheden opstår langt størstedelen af skaderne ved, at et lyn slår ned i nærområdet. Herfra transporteres lynet gennem kablerne i jorden og ind i hjemmet, hvor de vandrer til eltavlen og skaber en overspænding, som kan ødelægge alle de apparater, der er tilsluttet strømstikket, siger Casper Stendahl og fortsætter:

- Hvis uheldet først er ude og lynet slår ned, kan det have ubehagelige og dyre konsekvenser i form af elektronik- og i værste fald brandskade. Og for virksomhederne vil det føre til et midlertidigt drifts- og produktionsstop. Derfor er det en god idé løbende at få tjekket, at ens elinstallationer er tidssvarende, for i virkeligheden er der nemlig mange ting, man selv kan gøre for at undgå skader efter lyn.

Tiltag mod lynskader

Ifølge Casper Stendahl er der seks ting, du som hus- eller virksomhedsejer skal vide og forberede dig på for at undgå ubehagelige overraskelser i lynsæsonen - og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

For det første er det vigtigt at sikre sig, at tilstanden på ens eltavle er tidssvarende. Det er nemlig eltavlen, der tager sig af alle fejlstrømme og overspændinger, der opstår ved lynnedslag. Ved et eltjek gennemgår en elinstallatør tilstanden på boligens elinstallationer for at sikre, at alt er lovligt og velfungerende.

Der findes to typer af eltavler. Det gammeldags HFI-relæ og det mere moderne og tidssvarende HPFI-relæ. Har din husstand eller virksomhed kun et HFI-relæ - som tilfældet er for 25 procent af de danske bygninger - er risikoen for overspænding betydelig større.

I dag findes der flere effektive løsninger, der kan forebygge overspændinger og derved sikre både hus- og virksomhedsejeren. Størstedelen af skader kan nemlig forebygges ved at montere transientbeskyttelse i eltavlen, så overspændingen fra tordenvejr og lynnedslag i stedet absorberes og ledes ned i jorden.

Undgå direkte kontakt med elektrisk ledende ting og apparater, der er forbundet til elnettet. Samtidig er det en god idé at koble al udstyr fra. Det er vigtigt at trække stikket ud til TV, computere, opladere osv., så du undgår skader på produkterne og i værste fald brand. Tag ikke kar- eller brusebad, da du kan risikere at røre ved metaldele, som kan lede en overspænding fra et lynnedslag. Luk vinduer og døre og bliv indenfor.

Står du med beskadiget indbo eller skader på for eksempel dine elinstallationer, skal du tage kontakt til dit forsikringsselskab, som kan sende en elektriker til at udbedre og vurdere skaderne.

Når tordenvejret er stilnet af, er det en god idé at gå en runde og sikre sig, at alt fungerer, som det skal. Det gælder lige fra TV til eltavle, fryser og tyverialarm.