Sådan bliver efterårsvejret

Der er udsigt til mange kølige dage med blå himmel og få drivende skyer, der af og til afløses af regnvejr. Sådan lyder meldingen fra DMI, der har udarbejdet en langtidsprognose for, hvordan vejret vil komme til at se ud her i efteråret.

Ifølge langtidsmeteorolog hos DMI, Mette Tilgaard Zhang, viser et overtal af de vejrmodeller, DMI arbejder med, at oktobervejret som helhed vil byde på både temperaturer og nedbørsmængder omkring eller lidt under det normale for årstiden.

- Tendenserne fra oktober ser ud til at fortsætte i november. De fleste modeller peger på, at der også i denne måned vil give temperaturer og nedbørsmængder omkring eller lidt under det normale for måneden, siger Mette Tilgaard Zhang.