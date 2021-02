Så meget sne er der faldet

Mens Nordsjælland og Nordvestsjælland blev forskånet for den større snebyge, som faldt hen over Sjælland i løbet af onsdag 3. februar, så fik det midt- og sydsjællandske område til gengæld rigeligt med sne.

De første målinger af snedybder indikerer, at der er faldet op til 10 centimeter i et bælte fra Korsør i vest og hen over Ringsted og Faxe til Stevns. Til gengæld er det blot drysset med hvidt pulver i et par centimeters højde i den nordlige del af Sjælland.

De 10 centimeter kan dog sagtens være langt større visse steder, da blæst har fået sneen til at fyge sammen i større driver.

I løbet af torsdag vil der fra Danmarks Meteorologiske Institut komme officielle målinger på snedybder.

De næste dage forventes det fortsat at være koldt, og da det samtidig blæser, gør chillfaktoren, at det føles væsentlig koldere end den temperatur, der kan måles på vejrstationen.