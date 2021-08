Der er stor forskel, hvor meget der skal tjenes for at kunne købe et hus på 140 kvadratmeter i de forskellige kommuner i Danmark.

Så mange penge skal du tjene, hvis du vil købe et hus

Der er stor forskel på, hvor mange penge, der skal rulle ind på lønkontoen hver måned for at du har råd til at købe et hus.

I Realkredit Danmark har man regnet sig frem til, hvor stor din husstandsindkomst skal være for at købe et gennemsnitligt hus på 140 m2.

Vil du være husejer i en af de nordsjællandske kommuner som Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal eller Hørsholm, skal den samlede husstandsindkomst være på mindst 1,2 millioner kroner om året.

Helt så mange penge skal der ikke være i husstandindkomst, hvis du vælger et hus i Solrød, Brøndby, Vallensbæk eller Fredensborg, men alligevel kræver et huskøb i en af disse kommuner en samlet husstandindkomst i nærheden af en million kroner.

I kommuner som Roskilde, Køge, Frederikssund og Lejre er kravet en kvart million kroner lavere, mens du i Slagelse eller Odsherred kan nøjes med en samlet husstandindkomst under de 700.000 kroner.

De billigste boliger i Sjællandske Mediers dækningsområde finder du i Vordingborg og Kalundborg. Her kræver det en samlet husstandindkomst omkring de 650.000 kroner for at købe et gennemsnitligt hus på 140 m2.

Beregningen er i følge Realkredit Danmark baseret på, at du betaler en kontant udbetaling på 5 %, boliglån på 15 % af købesummen og finansiering med et 30-årigt 1 %-lån med afdrag herudover.

Der regnes med et samlet rådighedsbeløb på 15.250 kr. for husstanden med 2 voksne og 2 børn.