Bedre normeringer skal give de ansatte i børnehaver og vuggestuer mere tid til børnene. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Så mange penge får kommunerne til flere pædagoger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange penge får kommunerne til flere pædagoger

Sjælland - 17. februar 2020 kl. 16:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Målet om at få højst seks børnehavebørn til en voksen og højst tre vuggestuebørn til en voksen rykker lidt tættere på.

Regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og SF er nu blevet enige om fordelingen af de 500 millioner kroner, der blev afsat på finansloven til mere pædagogisk personale i daginstitutioner for 0-6-årige børn i 2020.

Fakta Furesø får 4,0 mio. kr.

Allerød får 2,4 mio. kr.

Fredensborg får 3,5 mio. kr.

Helsingør får 4,7 mio. kr.

Hillerød får 4,4 mio. kr.

Hørsholm får 1,8 mio. kr.

Rudersdal får 4,8 mio. kr.

Egedal får 4,0 mio. kr.

Frederikssund får 3,4 mio. kr.

Gribskov får 2,6 mio.kr.

Halsnæs får 1,6 mio. kr. - Det har været virkelig vigtigt for os, at pengene blev sendt ud i år, i stedet for at vente på, at vi har fået en lov om minimumsnormeringer, siger børneordfører Jacob Mark (SF).

Den halve million kroner vokser til 1,6 milliarder kroner, når finanslovsaftalens ekstra penge til daginstitutioner er fuldt rullet ud i 2025.

Største løft - Det er det største løft af området i årtier. Man kommer bestemt til at kunne mærke en forskel i institutionerne. Selvfølgelig løser det ikke alt, for der er virkelig sparet meget på området, siger Jacob Mark.

Kommunerne behøver ikke søge om at få pengene. Til gengæld kan pengene ikke gå til at lappe huller i vejene eller få flere til at tage sig af de ældre. De bruges til at øge daginstitionspersonalets timetal eller få ansat flere.

- Pengene er øremærkede i år, så kommunerne kan ikke bruge dem til noget andet, og det er det også vores udgangspunkt i SF, at den kommende lov skal sikre, siger Jacob Mark.

Glæde hos BUPL BUPL ser frem til, at pengene nu hurtigst muligt kommer ud og bliver brugt til at ansætte flere pædagoger. - Alle kan se, at hverdagen for børn og pædagoger er voldsomt presset i vuggestuer og børnehaver. Det går ud over børnenes trivsel og udvikling. Så det haster med at få pengene brugt til ansættelse af flere pædagoger, udtaler Elisa Rimpler, formand for BUPL. - 500 millioner er en start, men det rækker ikke langt. Slet ikke når vi samtidig kan se, at kommunerne på landsplan sparer 200 millioner kroner på dagtilbudsområdet i 2020, siger Elisa Rimpler, og henviser til en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Fakta Ringsted får 3,0 mio. kr.

Køge får 5,2 mio. kr.

Stevns får 1,6 mio. kr.

Lejre får 2,3 mio. kr.

Roskilde får 7,2 mio. kr.

Greve får 4,6 mio. kr.

Solrød får 2,4 mio. kr.

Høje-Taastrup får 4,8 mio. kr.

Vallensbæk får 1,8 mio. kr.

Ishøj får 2,4 mio. kr. I BUPL Midtsjælland, der er fagforening for pædagogerne i Roskilde, Lejre, Slagelse, Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Solrød og Sorø Kommuner, er formanden Bertha Langhoff Hansen forhåbningsfuld: - Vi skal simpelthen have genoprettet dagtilbudsområdet, og det rækker de ikke til. Hverdagen i institutionerne er så presset, at det påvirker børnenes trivsel og de ansattes arbejdsliv. Det skal være slut med, at pædagoger står alene med meget store børnegrupper, siger Bertha Langhoff Hansen.

Hun forventer, at kommunerne vil få positivt svar fra mange pædagoger, hvis de tilbyder fuldtidsjob.

- Det er meget vigtigt, at kommunerne viser deres ansvar. Ledigheden blandt pædagoger er lav, men en undersøgelse har vist, at over halvdelen af de ansatte gerne vil op i tid. Det er meget kærkomment, at der kommer midler til bedre normeringer nu. Men vi havde meget gerne set en kortere indfasning, ssiger Bertha Langhoff Hansen.

Mange vil gerne op i tid BUPL organiserer de uddannede pædagoger og har som mål, at andelen af pædagoger i daginstitutionerne skal være 80 procent. I dag er den cirka 58 procent på landsplan.

Fakta Slagelse får 6,4 mio. kr.

Næstved får 6,4 mio. kr.

Vordingborg får 2,9 mio. kr.

Faxe får 2,8 mio. kr.

Sorø får 2,4 mio. kr.

Kalundborg får 3,6 mio. kr.

Holbæk får 5,6 mio. kr.

Odsherred får 1,9 mio. kr. - I de ni kommuner, vi dækker, ligger det omkring 50 procent uddannede. Der skal selvfølgelig også være pædagogiske assistenter, vi har intet imod, at ansatte får udviklet deres kompetencer. Men der er evidens for, at det gør en forskel, at der er uddannede pædagoger til stede. Pædagoger er uddannet til at tage afsæt i det kompetente barn og gøre en forskel, så børnene udvikler sociale kompetencer, så de klarer sig bedre i skolen og kommer godt i vej, siger Bertha Langhoff Hansen.

Brug for flere uddannede Pædagoguddannelsen er landets mest populære uddannelse med i alt omkring 17.000 studerende, et optag på 5.000 nye hvert år fordelt på 23 uddannelsessteder. Men antallet af nye studerende er faldet i de seneste tre år.

Det harmonerer dårligt med, at der stort set ikke er nogen ledige pædagoger, og der forventes at være 20 procent flere børn mellem nul og seks år i 2030.

- Jeg tror, at en af vejene til at få flere uddannet, er at lave flere uddannelses-satellitter, så der kommer flere lokale pædagoguddannelser. Man har centraliseret for meget, siger Jacob Mark.