Så mange brande blev antændt af ukrudtsbrændere sidste år

- Det tror jeg egentlig ikke. Der er mange årsager til, at der bliver antændt ild, når man bruger ukrudtsbrænder. Vind og vejr spiller i høj grad ind. Vi kan også se, at 2018, hvor sommeren var ekstremt tør og varm, faktisk er året med det laveste antal brande på grund af ukrudtsbrænder, så det handler i høj grad også om information om risikoen, siger Mads Dalgaard.

Forudse risiko

Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber råder folk til at være ekstra opmærksomme, når de arbejder med ukrudtsbrænderen. Altid have vand i nærheden, holde afstand til bygninger og lade være med at bruge den i blæsevejr, eller når naturen er knastør. For det er i bund og grund en stor lighter.