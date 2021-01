Snart skal Birger Guldbæk, der bor på Christianshave i Solrød, ligesom de fleste andre plejehjemsbeboere have deres 2. stik med vaccinen mod Covid-19.

Så langt er vaccinen: I næste uge får plejehjemsbeboere 2. stik

Sjælland - 14. januar 2021 kl. 18:03 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

17.339 mennesker har ifølge seneste optælling fra Statens Serum Institut fået første vaccination i Region Sjælland, der netop er gået i gang med at bruge af tredje sending vaccine fra Pfizer-BioNTech.

De 8000 vaccine-portioner, der i denne uge er leveret til regionen, bliver i høj grad brugt til at re-vaccinere plejehjemsbeboerne, som man startede med at vaccinere 27. december.

- Vi kommer til at reservere omkring to-tredjedele af vaccinerne i tredje sending til at få vaccineret plejehjemsbeboerne, som blev vaccineret først. På mandag er der gået 21 dage, så derfor skal vi i gang. Men jeg er også meget stolt af, at vi bliver helt færdig med at vaccinere plejehjemmene i næste uge, siger Trine Holgersen, direktør for Det nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

De øvrige vacciner i denne uge bliver brugt til at vaccinere ældre over 65 år, der modtager hjemmepleje og praktisk hjælp i hjemmet.

Fem biler med vaccinationshold kører rundt i kommunerne, så der bliver åbnet lokale pop-up-vaccinationssteder.

- Vi kommer i alle 17 kommuner og er der måske en time eller to, så de borgere i målgruppen, som kommunen ved er særligt sårbare og for eksempel ikke kan tåle at få vaccinen i et vaccinationscenter, kan blive vaccineret. Alle kommuner får tilbuddet, men enkelte har som Slagelse takket nej, fordi de har et vaccinationscenter i kommunen, så hvis de skal samle borgere og køre dem, kan de lige så godt køre dem til vaccinationscenteret, forklarer Trine Holgersen og tilføjer:

- Det var rørende at se, hvor glade borgerne er for at blive vaccineret.

Ellers opfordres alle i målgruppen, der får en indkaldelse til vaccination, og selv kan komme afsted, til at bestille en tid i et vaccinationscenter. Hvis der ikke er ledige tider, skyldes det, at der ikke er flere vacciner før næste sending.

Regionen har foreløbig vaccinationscentre i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Næstved, Nykøbing F og Maribo.

- Så længe vi har så få vacciner, giver det ikke mening at have flere fysiske lokaliteter - derfor har vi pop-up steder. Ellers vil der gå vaccine til spilde, fordi vaccinen fra Pfizer-BioNTech er så skrøbelig, siger Trine Holgersen.

Også ansatte på plejecentrene er vaccineret første gang. Det samme gælder en del ansatte i Det nære Sundhedsvæsen.

- Vi prioriterer borgerne først. Men hvis der er vacciner i overskud, som vi ikke har mulighed for at tilbyde borgerne, så bliver de tilbudt til frontpersonalet. I Det nære Sundhedsvæsen har vi ansatte, der kommer ude i »klinikken« og kan komme tæt på Covid-19-smittede, siger Trine Holgersen.

Hun understreger, at man ikke kommer igennem hele gruppen af mennesker over 65 år med hjælp i hjemmet lige med det samme:

- Det er en meget stor gruppe mennesker i Region Sjælland.

På sygehusene er frontpersonale - som ansatte på kræftafdelinger, Covid-19-afsnit og akutafdelingerne - blevet tilbudt vacciner. Det samme gælder ambulancefolk og praktiserende læger.

