Vaccinationen af de ældste borgere, som bor hjemme hos sig selv, er i gang. Enkelte yngre med meget stor risiko for et alvorligt forløb med Covid-19 har også fået tid i vaccinationscentrene. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Så langt er vaccinationen kommet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så langt er vaccinationen kommet

Sjælland - 09. januar 2021 kl. 09:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Fredag havde Region Sjælland nået at vaccinere 13.964 mennesker med første dosis af vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

Vaccinecentrene i Holbæk, Slagelse, Næstved, Roskilde og Nykøbing Falster og arbejder i weekenden, så de sidste doser af Region Sjællands anden sending af vaccinen mod Covid-19 kommer ind i kroppen på flere borgere. Sygehusene fortsætter også vaccination af fx ambulancefolk.

Vaccinen leveres, så hver portion mindst kan række til fem mennesker, men i mange tilfælde får sundhedspersonalet udnyttet seks eller syv doser af vaccinen.

Men der er et godt stykke vej endnu, før alle borgere er vaccineret første gang med vaccinen, der skal gives to gange for at være fuldt virksom.

Den seneste optælling fredag viser, at der i Region Sjælland er vaccineret 13.964 borgere.

- Fredag blev vi færdige med beboerne på samtlige plejehjem, på nær enkelte borgere, som har været indlagt eller væk på juleferie, samt to plejecentre, hvor der er udbrud med Covid-19, forklarer Trine Holgersen, direktør for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

De første vacciner er også gået til at sikre, at alt sygehuspersonale med særligt kritiske funktioner er blevet vaccineret, desuden er man i gang med at vaccinere ambulancefolk og praktiserende læger.

Siden onsdag har de første borgere over 65 år fået tilbudt at få vaccinen, samt enkelte borgere med meget høj risiko for et alvorligt forløb, hvis de blev smittet med Covid-19.

- Efter plejecentrene har vi har prioriteret de ansatte, som arbejder tæt på Covid-smittede patienter, og i gruppen af over 65-årige har vi først givet tider til mennesker over 85 år, siger Trine Holgersen.

Næste sending kommer onsdag Regionen fik for en uge siden 8.100 doser af vaccinen, modtog 29. december cirka 5700 doser samt et mindre antal 27. december, hvor de allerførste borgere i Danmark blev vaccineret.

Regionens andel er ud fra indbyggertal 15 procent af det samlede antal, som Statens Serum Institut modtager. Næste sending vacciner ventes på onsdag, oplyser Trine Holgersen. Hun oplyser, at regionen ud fra de første ugers erfaring beregner, at der i hvert fald kan opmåles seks doser i hver portion vacciner som Pfizer-BioNTech oplyser er til fem vaccinedoser. Når der vaccineres på sygehusene er der ofte opmålt syv doser af hver portion.

relaterede artikler

Alle borgere forventes at være vaccineret i slutningen af juni 08. januar 2021 kl. 16:40