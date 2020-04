Så godt eller skidt går det med bolighandlen i din kommune

Coronakrisen har fået bolighandlende til at træde på bremsen. På landsplan er handlen med villaer og rækkehuse gået tilbage med 5,9 procent i marts sammenlignet med samme måned i 2019. Men lokalt har nogle kommuner faktisk fremgang og stor succes med køb og salg af ejendommen.

Boligportalen Boligsiden.dk har set nærmere på, hvordan bolighandlen er gået i en række kommuner i Danmark. I alt 56. I opgørelsen er kun medtaget kommuner, som har haft mindst 30 bolighandler i marts.

I Næstved, Vordingborg, Høje-Taastrup, Greve, Ringsted og Furesø kommuner er handlen med boliger steget trods Coronakrisen. Bedst går det i Næstved, hvor man kan melde om en fremgang på mere end 15 procent.

Til gengæld ser det rigtig skidt ud for nabokommunen Slagelse. Her er bolighandlen nærmest gået helt i stå. Slagelse har oplevet en tilbagegang med 41,2 procent. Det dyk i salget overgås kun af Rudersdal Kommune, hvor salgspriserne er nogle af de højeste i Danmark. I Rudersdal er tilbagegangen på 44,6 procent i marts oplyser boligsiden.dk

Stagnationen i bolighandler sker efter at man i både januar og februar kunne fremvise et hussalg, som lå henholdsvis 8 og 16 procent højere end de to tilsvarende måneder i 2019.

Ud af landets 96 kommuner har man i 24 kommuner oplevet et opsving i bolighandler i marts, mens 30 kommuner har oplevet en tilbagegang.

”Overordnet kan vi se, at det især er i bykommunerne, at salget ligger markant lavere end på samme tidspunkt sidste år. Handelsaktiviteten er således faldet med cirka 14 procent i bykommunerne, imens faldet i landkommunerne ligger på fire procent,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Der kan være mange årsager til at det går enten frem eller tilbage. Men generelt er de kommuner, der går frem, områder, hvor det er billigere at købe et hus end i de kommuner, hvor salget går tilbage. Det tyder på, at huskøberne er mere villige til at flytte sig fysisk for til gengæld at spare lidt penge,” siger Birgit Daetz.

En anden mulig forklaring kan også være, at de boligkøbere, der normalt vælger at flytte internt i kommunen, vælger at sætte boligkøbet på stand-by. På den måde bliver det kun de boligkøb, der for eksempel er initieret af et nyt job i en anden landsdel eller lignende, der bliver gennemført på nuværende tidspunkt.