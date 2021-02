Så er vaccineturen kommet til den store gruppe af mennesker med særlig risiko for at få et alvorligt forløb med Covid-19. Foto: Thomas Olsen

Så går vaccinationen af sårbare i gang

Nyresyge, lungesyge, mennesker med alvorlige hjertesygdomme og andre med risiko for alvorlige sygdomsforløb får om kort tid invitation til at blive vaccineret mod Covid-19.

Vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Jesper Gyllenborg anslog i forbindelse med, at de 1100 allermest sårbare i gruppen af sårbare blev indkaldt, at gruppen i Region Sjælland består af cirka 27.000 borgere.

- Vi regner med, at der mangler at blive vaccineret i omegnen af 16.000 borgere i gruppe 5. Flere kan allerede være vaccineret, fordi de indgår i en af de tidligere grupper, fx fordi de er over 85 år eller får hjemmepleje. Men det er et skøn, siger hun.

Gruppen af borgere over 85 år og gruppen af borgere over 65 år med hjemmepleje eller praktisk hjælp i hjemmet er i gang med at blive vaccineret i vaccinationscentrene i Roskilde Kongrescenter, Holbæk Sportsby, Herfølgehallen nær Køge, Arena Næstved, Ejegodhallen i Nykøbing F, og Slagelse Hallen. Det er også her, at borgere i gruppe 5 skal vaccineres.