Så få er de: Radikal kritiserer antallet af kvinder i offentlige selskaber

Sjælland - 07. marts 2020 kl. 13:13 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud af 121 bestyrelsesmedlemmer i 12 offentlige affalds-, energi- og forsyningsselskaber i Region Sjælland er der blot 17 kvinder. Kun otte af dem er politikere. De øvrige er medarbejdervalgte.

Det konstaterer folketingsmedlem Kathrine Olldag (R), som satte sig for at tælle fordelingen op efter inspiration fra det socialdemokratiske byrådsmedlem i Næstved Charlotte Roest, der i debatindlæg har undret sig over, at bestyrelsen i fx Team Næstved Eliteidræt kun består af mænd.

- Det så meget værre ud i affalds-, energi- og forsyningsselskaberne, end jeg havde forventet. Kun otte folkevalgte kvinder er beskæmmende. Jeg er godt klar over, at der kan være kvinder, som er blevet spurgt og har takket nej. Men det er vigtigt at have en bred repræsentation af ikke bare køn, men også unge og ældre, siger Kathrine Olldag, som dog glæder sig over, at Slagelse Forsyning har kvindelig bestyrelsesformand.

Fakta Vordingborg Forsyningsselskab (9 bestyrelsesmedlemmer) og affaldsselskaberne Argo (9) og Affald Plus (13) har ikke en eneste kvinde i bestyrelsen, Forsyningsselskabet Fors (14) en medarbejdervalgt kvinde.

Odsherred Forsyning (9), en medarbejdervalgt kvinde.

Sorø Forsyning (10), to medarbejdervalgte kvinder.

Næstved Forsyning (6) en politisk valgt kvinde.

Ringsted Forsyning (5), en medarbejdervalgt kvinde.

Faxe Forsyning (10), en kvindelig politiker, en medarbejdervalgt kvinde.

KLAR (9), to politisk valgte kvinder.

Kalundborg Forsyning (12) to kvindelige politikere, en medarbejdervalgt kvinde,

Slagelse Forsyning (16), to kvindelige politikere, to medarbejdervalgte kvinder. Fronten i klimakampen Hun påpeger, at netop de kommunalt ejede affalds-, energi- og forsyningsselskaberne er centrale frontkæmpere i den grønne omstilling.

- Hvis man vil forandre noget i forhold til miljø og klima, så kræver det, at man har ambitiøse bestyrelser og dygtige medarbejdere. Det kan ikke passe, at der eksempelvis i Vordingborg, hvor jeg selv bor, ikke er en eneste kvinde i bestyrelsen for Vordingborg Forsyning. Selvfølgelig kan det lade sig gøre at finde dygtige kvinder, siger hun.

Kamp om de gode ben Bestyrelsesarbejde i et affalds-, energi- eller forsyningsselskab er også såkaldt »gode ben«. Det er lønnet arbejde, der indgår i politikerne fordeling af poster efter kommunalvalget.

- Man går op i at få opstillet kvinder til valg, men det må også fortsætte, når det kommer til fordeling af poster i forsyningsselskaber. Her er kvinderne sat fuldstændig af, mener Kathrine Olldag.

