SF'er jubler over lov om samtykke

Det er essensen af en ændring af straffeloven, som skal bevirke, at flere kan dømmes for voldtægt.

- Det er en klar forbedring af voldtægtsofrenes retsstilling, og jeg er meget tilfreds med at det langt om længe er lykkedes os at komme i mål med den lovændring, udtaler Astrid Carrøe, SFs ligestillingsordfører, der er valgt i Sjællands Storkreds.

Mindst fem gange så mange kvinder formodes hvert år at blive udsat for voldtægt uden at anmelde det. Hver anden kvinde, der udsættes for voldtægt føler sig dårligt behandlet, når de henvender sig til politiet for at få hjælp.