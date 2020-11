SF vil sætte flere uddannelser på landkortet, især i Region Sjælland, der mangler flere decentrale uddannelser, mener uddannelsesordfører Jacob Mark. Foto: Thomas Olsen

SF vil have flere penge til lokale uddannelser

Sjælland - 16. november 2020 kl. 17:03 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Skal der igen være en læreruddannelse i Holbæk? Bliver andre huller på »uddannelses-landkortet« fyldt ud? Og får uddannelserne lov til at beholde penge til markedsføring? Det vil den kommende finanslov og aftalen om mere nærpoliti afgøre.

Hvis det står til SF, kommer finansloven næste år til at sikre nye decentrale uddannelser.

Partiet foreslår, at der afsættes 100 millioner kroner til at åbne nye uddannelser, fortæller uddannelsesordfører Jacob Mark.

Politiske uddannelsesønsker Også Enhedslisten har i deres finanslovsforslag fokus på at styrke uddannelse uden for de store byer. Partiet vil have afsat 300 millioner kroner til 500 ekstra lærere specielt uden for de store byer og på uddannelser med mange elever, der risikerer at falde fra.

De Radikale har fokus på at løfte læreruddannelsen med bedre forskningsmiljø (70 millioner kroner), partiets mål er at gøre læreruddannelsen til kandidatuddannelse. Radikale ønsker også at løfte ungdomsuddannelserne og kompensere for tidligere års besparelser med 260 millioner kroner.

Regeringens forslag til finanslov refererer til aftalen med alle partier i Folketinget i juni i år om 5000 ekstra uddannelsespladser på de videregående uddannelser i lyset af COVID-19. Ud over de almindelige uddannelsestilskud er der samlet set afsat 210 millioner kroner i 2020 og 2021. - Vi har brug for flere uddannede lærere og pædagoger, ligesom der fx også mangler ingeniører. Region Sjælland har den dårligste uddannelses-dækning i Danmark, og Nordjylland og Sønderjylland har heller ikke særlig god uddannelsesdækning, siger Jacob Mark.

Hvis det lykkes at overbevise regeringen og andre partier om, at der skal give flere penge til at åbne flere decentrale uddannelser, skal pengene være øremærket områder, hvor der er brug for dem.

Sn.dk spurgte om, der er råd til det midt i corona-pandemien:

- Et klassisk politiske svar er jo; er der råd til at lade være? Det har kostet på andre måder, at flere uddannelser - fx læreruddannelsen i Holbæk - er blevet lukket. De områder, hvor der er færre uddannelsesmuligheder, falder husene også i værdi, og det er svært at få arbejdskraft, for eksemepel mangler der jo uddannet pædagoger i daginstitutioner og lærere i folkeskolerne flere steder, siger Jacob Mark.

Pas på små uddannelser SF har på den ene side en forventning om, at regeringen lever op til »Forståelsespapiret«, hvor Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten blandt andet gav hinanden håndslag på at sikre geografisk spredning af ungdomsuddannelser.

Omvendt bekymrer det Jacob Mark, at regeringens i deres finanslovsforslag er parat til at skære i tilskuddet til såkaldte »uddannelsesstationer«. Det kan eksempelvis ramme den ny finansøkonomuddannelse i Holbæk, der er en »uddannelsesstation« under Erhvervsakademi Zealands finansøkonomuddannelse i Næstved.

- Det bliver vi nødt til at finde penge til at bevare, for vi har brug for at flere uddanner sig, siger Jacob Mark.

Mindre markedsføring Regeringen har i den kommende aftale om mere nærpoliti lagt op til, at finansieringen skal komme fra uddannelsernes udgifter til markering. Det har blandt andet udløst kritik fra rektor for professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang, der påpeger, at markedsføring også handler om at kunne tiltrække studerende til nye uddannelser i yderområderne - fx den ny ingeniøruddannelse i Kalundborg:

- Jeg bryder mig ikke om, at der bliver tegnet et billede af, at vi laver en masse videoer og får trykt annoncer på glittet papir bare for at stjæle studerende fra hinanden. Det er ikke rigtigt. Når vi annoncerer for eksempel i jeres avis, skriver vi for eksempel, at nu er det tid til at ansøge, her kan du kontakte os...Vi bruger ressourcer på et oplyst studievalg, inviterer folkeskoleelever ind til brobygning, så de kan prøve at deltage i undervisningen og står side om side med de øvrige uddannelser til uddannelsesdage, har Camilla Wang udtalt i nærværende avis.

Men Jacob Mark vil ikke frede uddannelsernes markedsføring:

- Jeg mener ikke, at uddannelserne skal være med til at finansiere politiforliget. Men der bliver brugt mange penge på dyre biografreklamer, fordi skolerne er i konkurrence med hinanden. Vi skal af med taksameterordningen, hvor skolerne bliver belønnet efter antallet af elever, og det forhandler vi om, siger han.