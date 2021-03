SF' ligestillingsordfører Astrid Carøe er valgt i Sjællands Storkreds ved folketingsvalget 2019. PR-foto.

SF vil fremme kvinders politiske deltagelse

Sjælland - 08. marts 2021 kl. 06:01 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Socialistisk Folkeparti bruger kvindernes internationale kampdag, i dag 8. marts, til at præsentere fire forslag for at få øget kvinders deltagelse i politik.

Står det til SF, er der brug for endnu flere kvinder i lokal og national politik.

- Der er stadig for få kvinder, der stiller op til politiske poster. Det er et problem, når så stor en del af befolkningen ikke er repræsenteret i byråd og Folketinget, siger Astrid Carøe, der er ligestillingsordfører for SF.

Så mange kvinder er der i dansk politik Efter det seneste kommunalvalg i 2017 udgjorde kvinder 32,8 procent af de valgte politikere i kommunalbestyrelser og byråd, og det var faktisk den højeste andel nogensinde. Danmark er det eneste land i Norden, der aldrig har været over en andel på 40 procent kvinder i Folketinget.

Ved seneste folketingsvalg 5. juni i 2019 blev der valgt 68 kvinder; 38,9 procent af de 175 folketingsmedlemmer (uden medlemmerne fra Færøerne og Grønland). Det bragte Danmark op på en 20. plads blandt de 192 lande, hvis kønsrepræsentation løbende monitoreres af Inter-Parliamentary Union. Ser man på World Economic Forums opgørelse over »political empowerment«, der måler på antal kvinder i parlamentet, antal kvindelige ministre og antal år med kvindelige statsledere, indtager Danmark en 17. plads.

SF har med 12 kvinder ud af 16 folketingsmedlemmer Folketingets højeste andel af kvinder.

SF: Byrådsmøder skal lægges af hensyn til børnefamilier I dag præsenterer partiet et udspil, der skal sætter fokus på at fremme ligestilling i politik.

- Vi foreslår blandt andet, at kommunalbestyrelserne i højere grad skal arbejde på at lægge deres møder, så det er nemmere at deltage, når man har små børn. Kommunalbestyrelsesmøderne ligger ofte lige i ulvetimen, men de kan jo godt afholdes på andre tidspunkter. Det er jo til gavn for både mænd og kvinder, og der mangler i det hele taget unge mennesker med familie i lokalpolitik. Det vil også være godt, hvis der bliver gjort mere opmærksom på, at der faktisk er et tillægsvederlag for kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemboende børn under 10 år på 13.819 kroner. Det kan jo bruges til børnepasning, og det tror jeg, at der er mange, som ikke kender til, siger Astrid Carøe.

SF foreslår endvidere, at der skal ydes støtte til netværk blandt lokale kvindelige politikere.

- Det har man blandt andet i Guldborgsund Kommune, og det vil vi gerne støtte bliver udbredt, eksempelvis ved, at partiforeninger kan søge penge til at bruge en ekstern organisation til at hjælpe med at få flere kvinder til at stille op. For vi ved, at der i politik og erhvervsliv eksisterer et såkaldt ubevidst bias, hvor man har tillid til og »prikker« dem, der ligner en selv. så mænd opfordrer mænd til at gå ind i politik, siger Astrid Carøe.

Klagemulighed for seksuel chikane På SF's ønskeliste står også en whistleblower-ordning i alle kommuner, så kommunalpolitisk valgte kvinder og mænd, der bliver udsat for seksuel chikane, har et sted at henvende sig.

- Under sidste folketingsvalgkamp kom det frem, at hver 5. kvindelige politiker har oplevet seksuel chikane, og det kan være med til at få folk til at trække sig fra politisk arbejde. SF og andre partier er begyndt at indføre forskellige ordninger, hvor folk kan henvende sig, men der er ingen faste steder at henvende sig, hvis for eksempel en kvindelig kommunalpolitiker fra Venstre bliver chikaneret af en fra et andet parti, siger Astrid Carøe.

SF opfordrer også til, at regeringen opretter en pulje til et tværpolitisk mentorprogram og kompetenceudviklingsforløb for at styrke og opkvalificere kvindelige politikere. SF ser også gerne, at ligestillingsminister Peter Hummelgaard igangsætter en kampagne frem mod kommunal- og regionsrådsvalget om vigtigheden af flere kvinder i politik.

Partiet forestiller sig, at forslagene - ud over whistle blower-ordningen - kan gennemføres tre-årige initiativer med en udgift på cirka 10-15 millioner kroner, som SF mener, skal tages fra det økonomiske råderum.

S: Husk det kommunale selvstyre Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, er umiddelbart positiv over for støttepartiets udspil.

- Det vil vi selvfølgelig gerne snakke mere med SF om, der er mange sympatiske tanker i det, og jeg er sikker på, at ligestillingsministeren også er positiv. Men vi skal tage hensyn til det kommunale selvstyre. Jeg er enig i, at det er vigtigt at tage hensyn til børnefamilier, når kommunalbestyrelser holder møder, men det er der også mange kommuner, hvor man allerede gør. Men det må være op til det enkelte byråd og kommunalbestyrelse, siger Lars Aslan Rasmussen Han mener også, at en kommunal whistleblower-ordning er op til den enkelte kommunes politikere.

- Seksuel chikane er alvorligt, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Men det er ikke alt, vi skal styre fra Christiansborg.

Lars Aslan Rasmussen mener også, at de enkelte partier må tage ansvaret for, om der skal være balance i kønnene på stemmesedlen:

- I Socialdemokratiet i København har vi for eksempel en aftale om, at hver anden opstillede skal være kvinde.