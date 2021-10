Der skal ansættes fleres sosu-assistenter og lægesekretærer for at aflaste henholdsvis sygeplejersker og læger, hvis det står til Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen/Kenn Thomsen/Sjællandske Medier

SF og S vil bruge 50 mio. på at aflaste sundhedspersonale

Sjælland - 11. oktober 2021 kl. 11:16 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mangel på læger, jordemødre og Social- og sundhedsassistenter (sosu) samt et stigende pres på det medicinske område er udbredt i regionen såvel som andre steder i landet. Og sundhedspersonalet i Region Sjælland bruger en større del af tiden på administrativt arbejde og mindre tid i direkte kontakt med patienterne end tidligere.

En ny opgørelse, som regionen har fået foretaget, viser, at overlæger bruger knap fem timer mindre om ugen på patienter, end de gjorde for 10 år siden. Det er en forkert udvikling, mener Socialdemokratiet og SF i Region Sjælland, og de er derfor gået sammen om et forslag, om, at der skal skaffes mellem 100-140 lægesekretærer og sosu-assistenter de næste to år

- Vi ønsker, at Region Sjælland ansætter flere lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter for at understøtte vores nuværende personale. Vi vil på den måde frigøre mere tid til kerneopgaven og skabe et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi tror på, at det er en vej til at forbedre patientoplevelsen på Region Sjællands sygehuse, siger regionsrådsformand fra Socialdemokratiet, Heino Knudsen, til Sn.dk.

Fra besparelser til nye job I 2017 havde Region Sjælland 1200 lægesekretærer ansat, mens tallet i 2020 var faldet til 1060. Det kommer blandt andet oven på en sparerunde i november 2018, hvor der eksempelvis blev nedlagt en række overlægestillinger. Så hvorfor har man tidligere afskediget personale eller ikke genbesat stillinger for nu - efter at der er stor mangle på personale - at gå ud og ansatte nye, spørger avisen regionsrådsformanden.

- Man kan sige, at da vi overtog ansvaret 1. januar 2018, fandt vi hurtigt ud af, at budgettet ikke hang sammen, og vi var desværre nødt til at gennemføre en hård sparerunde, der gør, at der nu er styr på økonomien. Det her er en af mere end 20 konkrete indsatser, der er gjort i den periode for at imødegå det pres, der er på vores sygehuse, men presset er stadig for højt, og det kommer ikke til at stoppe her. Vi skal gøre mere, siger Heino Knudsen.

Sundhedsplatform stjæler tid Også hos den anden forslagsstiller SF mener partiets gruppeformand i regionsrådet, Tina Boel, at der er behov for mere personale i form af sosu-assistenter og lægesekretærer. Det er især på grund af de administrative udfordringer med Sundhedsplatformen, der - sammen med tidligere nedskæringer - har givet behov for, at der nu ansættes nyt personale.

- Siden sidste valg har vi kunnet se, hvor meget tid der går med Sundhedsplatformen, og det giver mindre tid til patienterne. Vi står på en brændende platform. Vi mangler læger og andet sundhedspersonale, så nu frigør vi tid til dem, så de får mere tid til kerneopgaven - det skulle også gerne højne arbejdsglæden og arbejdsmiljøet. Jeg håber, at der i regionsrådet er opbakning til det, siger Tina Boel.

Lidt opbakning fra V Forslaget fra S og SF bliver modtaget relativt positivt hos Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget, Jacob Jensen, der peger på, at Venstre har et lignende forslag med i sit valgprogram til regionrådsvalget til november.

- Det er jo nærliggende, at når det er svært at rekruttere læger og sygeplejersker, så må man se på, om der er andre faggrupper, der kan løse eksempelvis nogle af deres administrative opgaver, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgave, nemlig patienterne. Som jeg forstår det er det dog også vanskeligt at rekruttere lægesekretærer, men så må man se på, om man kan indsluse andet personale, eksempelvis kontoruddannede, siger han.

Jacob Jensen er dog ikke umiddelbart begejstret over for S og SF's forslag til, at de nye lægesekretærer og sosu-assistenter delvist skal finansieres af en pulje penge fra staten til at afvikle patient-pukler efter corona og sygeplejerskestrejke.

- Det er jo en engangsudbetaling fra staten, og det er jo penge, vi ikke får igen, så lige det element i finansieringen er jeg skeptisk over for, siger han.

De Konservatives spidskandidat Christian Wedell-Neergaard er enig og desuden skeptisk over for at ansætte flere lægesekretærer. I hvert fald sådan, som S og SF foreslår.

- VI vil gerne ansætte flere lægesekretærer og sosu-assistenter på afdelinger, der er særligt pressede. Men at ansætte lægesekretærer over en bred kam, som det foreslås her, vil være uklogt, siger han.

Han mener, at man bør kigge på at få rekrutteret mere frontpersonale, først og fremmest læger og sygeplejersker, for at sikre en så høj kvalitet i behandlingen af patienterne som muligt.

Finansieringen til forslaget, der ventes at komme til at koste cirka 50 millioner kroner, skal dels findes via aftalen med regeringen om kompensation for afvikling af pukler efter corona og sygeplejerskestrejken. Den del vil SF gerne gøre mere permanent, hvilket kommer til at indgå i de politiske drøftelser, når forslaget præsenteres til regionsrådets næste forretningsudvalgsmøde. En anden del af pengene skal findes via de nuværende budgetter ved blandt andet at bruge fastansatte i stedet for vikarer.