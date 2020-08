SF og DF om finanslovs-udspil: Hvad blev der af velfærden?

- Der er et fuldstændigt tomrum, når det gælder om at styrke velfærden. Og jeg savner vilje til at lave grønne investeringer, der peger ud af krisen, siger SF's gruppeformand, Jacob Mark, der også har plads i Folketingets finansudvalg.

- Vi mener, at det er sund fornuft, at regeringen afsætter ni milliarder kroner til coronatiltag. Men jeg har aldrig oplevet, at der var så få penge til andre initiativer. SF har fået minimumsnormeringer igennem og vil gerne have det fremrykket. Det støtter vi. Men for at undgå kamp mellem børn og ældre går vi også ind i lokalet med et ønske om, at også ældreområdet skal have minimumsnormeringer, siger René Christensen.