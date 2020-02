Regeringen har overset Stevns og Lolland, mener Jacob Mark (SF).

SF: Stevns og Lolland rammes skævt af udligning

Sjælland - 04. februar 2020 kl. 13:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke passe, at bundfattige Lolland kun vinder 35 millioner kroner på regeringens udligningsreform, mens en fattig landkommune som Stevns ligefrem mister syv millioner kroner.

Sådan lyder det fra SF's gruppeformand og finansordfører Jacob Mark.

Han ønsker derfor at få ændret på de såkaldte bolig-sociale kriterier i S-regeringens kommende reform. En reform, som partiet ellers indtil nu har været positive over for.

- Det er overordnet set et godt udspil, der sender penge fra velstillede til trængte kommuner. Men der nogle kommuner, der stikker negativt ud; Lolland står til at vinde 35 millioner kroner. Til sammenligning står Holbæk, Kalundborg og Vordingborg til at vinde 100 millioner kroner netto. Det er de kommuner vel undt, men Lolland får jo slet ikke det løft med det her udspil, som de har brug for og som alle er enige om, at de har fortjent, siger Jacob Mark.

Ifølge Jacob Mark har både Lolland og Stevns mange udsatte borgere, der bor billigt til leje i private lejeboliger. Men de udløser ikke støtte fra udligningsordningen, ligesom socialt udsatte borgere i alment boligbyggeri gør. Samme »hul« i udspillet rammer flere fattige jyske kommuner som Thisted og Hjørring:

- Der er vi altså nødt til at skrue det kriterie bedre sammen, så kommunerne bliver kompenseret for de reelle udfordringer, de står over for.

Samtidig vil vi arbejde for, at der bliver dæmmet mere op for, at nogle kommuner vælter flere sociale problemer over på Lolland og Stevns, når de sender udsatte borgere ud til de her kommuner - og bliver belønnet for det. Det incitament skal vendes om. Man burde betale for at sende socialt udsatte borgere til andre kommuner, siger Jacob Mark.

Regeringens udspil blev præsenteret torsdag, og partierne bliver i denne uge inviteret til separate møder og forhandlinger hos S-regeringen.