SF: Kommuner skal kunne bestemme fartgrænser

Sjælland - 10. september 2020 kl. 17:00 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til SF, skal det være kommunerne, som sætter lokale hastighedsbegrænsninger - både i byer og på landeveje.

Regeringens udspil til politiforlig lægger op til flere fotovogne og bøder for at bremse vanvidsbilister.

Men SF vil have flere tiltag til at få hastigheden ned.

Partiet vil de give kommunerne lov til at sætte farten ned, der hvor kommunen mener, at det er nødvedigt.

- Vi skal have beslutningen om trafiksikkerhed tættere på de borgere, der kender vejene og udfordringerne i deres område. Hvis de vurderer, at hastigheden skal ned, så skal vi lytte til det og give dem muligheden for at realisere det, siger transportordfører Anne Valentina Bertelsen.

Bente Juul Röttig (SF), kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk Kommune, lægger vægt på at få bremset ræset gennem de små landsbyer.

- Vi hører fra folk uden for de større byer at det her er et problem. Både i forhold til hastighedsgrænser og folk, der bare kører rådent gennem mindre byer. Vi vil gerne have bedre mulighed for sammen med borgerne at kunne bestemme, hvordan de løser det, udtaler hun.

Mere magt til kommuner I 2017 under daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik kommunerne øget mulighed for at sænke hastighedsgrænsen til 40 kilometer i timen i byerne - uden at skulle dokumentere over for politiet, at der er væsenlig sammenhæng mellem fart og ulykker på strækningen.

Men det virker ikke tilstrækkeligt, mener SF.

- Overalt i landet er der kommuner, som gerne vil sikre, at byer og landsbyer er trygge, men som ikke kan få lov af politiet. Vi vil give mere selvbestemmelse med hvilken slags trafik, der skal være i landsbyerne for dem, der har deres familier og hverdag der. Der er hastighedsgrænserne et vigtigt instrument, som kommunerne i højere grad skal have lov til at tage i brug, udtaler Karina Lorentzen, SF's rets- og landdistriktsordfører.

SF vil også give kommunerne mulighed for at få nedsat hastighedsgrænsen på vejstrækninger, hvor der må køres 80 kilometer i timen.

- Hvis du har en strækning, der er skolevej, hvor der er børn, som cykler, eller skal over vejen så bør man have lov til at sænke grænsen lokalt, hvis kommunen oplever, det er nødvendigt for at mindske risikoen for ulykker, siger Anne Valentina Berthelsen.

I dag er det op til politikredsen at afgøre, om de vil give kommunen lov eller ej til at få sænket hastigheden i et bestemt område.

SF vil give kommunen mere magt.

- Politiet skal stadig ind over, men det er for at afklare, om kommunens ønske lever op til de gældende love og regler inden for eksempelvis færdselsloven. Men selve beslutningen om, hvorvidt farten skal ned, mener vi skal flyttes over til kommunerne, siger Anne Valentina Bertelsen.

Radikal er positiv Jeppe Trolle (R), byrådsmedlem fra Roskilde, er medlem af Kommunernes Landsforenings udvalg for Miljø og Forsyning, der også beskæftiger sig med trafik. Han er positiv over for SF's forslag.

- Det giver umiddelbart rigtig god mening at give kommunerne som planlæggende myndighed større indflydelse over trafikken i deres georgrafiske område. Det er klart, at det skal ske i samarbejde med politiet og eventuelt nabokommunen. I dag kan vi selvfølgelig lave trafikdæmpende foranstaltninger, men det ville være godt også at kunne sænke hastigheden i bestemte områder for at lede trafikken en anden vej, siger Jeppe Trolle, der understreger, at han udtaler sig som enkeltperson.

Flere stærekasser Flere bøder for hastighedsoverskridelser er en del af finansieringen bag regeringens politiudspil. SF vil helst bruge penge til flere faste fartmålere, såkaldte »stærekasser«, frem for flere fotovogne.

Vejdirektoratets foreløbige evaluering af det igangværende forsøg med 20 stærekasser, der blev opstillet i 2018 på 11 steder i Danmark - blandt andet på Slagelse Landevej, viser fald i hastigheden. Gennemsnitshastighederne er faldet i størrelsesordenen mellem 3 km/t og 13 km/t, og ved alle stærekasser på nær en enkelt er gennemsnitshastigheden i faldet til under hastighedsgrænsen, og der bliver givet færre klip i kørekortet.