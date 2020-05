S-togbusser i weekenden - sådan kører de

En større test af et nyt signal-system betyder, at store dele af S-tognettet i København bliver lukket ned i weekenden og erstattet af togbusser. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

DSB tilføjer, at der vil blive sikret, at alle busser højest bliver halvt fyldt for at minimere smitterisikoen for coronavirus.