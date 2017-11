Dansk Folkepartis formand Kristeien Thulsen Dahl (Billedet) vil tage spørgsmålet om fejl i kommunal udligning med til finanslovsforhandlingerne med regeringen. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

S og DF: Minister skal forklare regne-fejl

Sjælland - 28. november 2017 kl. 14:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil nu forsøge at presse Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll til at komme med en forklaring på, hvorfor man i årevis har undladt at opgøre uddannelsesniveauet blandt udlændinge i Danmark. Og dermed været årsag til, at nogle af landets rigeste kommuner har fået hundredvis af millioner kroner i uberettiget tilskud på bekostning af de sjællandske kommuner uden for hovedstaden og landets øvrige provinskommuner. Det skriver NORDJYSKE.

Det er især faldet de to partier for brystet, at indenrigsministeriet i 2014 blev gjort opmærksom på problemet, uden at nogen gjorde noget ved det:

- Jeg synes, at vi må have det frem på bordet, hvem der har truffet beslutningen om, at det her ikke har været interessant at arbejde med, siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til NORDJYSKE.

Dansk Folkeparti vil tage spørgsmålet op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, mens Rasmus Prehn (S) vil stille en række spørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll og samtidig forsøge at få ministeren i samråd:

- VI skal have kulegravet det her fra ende til anden. For det kan ikke passe, at nogen sidder så central viden overhørig, som har så store konsekvenser rent økonomisk. Det nærmer sig jo embedsmandsmisbrug, og derfor skal det have en konsekvens, siger han til avisen.

