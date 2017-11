Bruno Jerup, Enhedslisten har skrevet under på konstitueringsaftalen for Region Sjælland, men nu vil Socialdemokraterne ikke længere have Enhedslisten med.

S i Region Sjælland opsiger aftale med Enhedslisten

Enhedslisten kan ikke længere være en del af konstitueringen i Region Sjælland. Det oplyser Socialdemokratiets formandskandidat, Heino Knudsen i en pressemeddelelse.

Derfor opsiger Socialdemorkatiet nu konstitueringsaftalen med Enhedslisten i regionsrådet. Baggrunden er den stribe af særstandpunkter, som Enhedslisten de seneste dage har meldt ud i strid med den indgåede konstitueringsaftale.

Formandskandidat Heino Knudsen siger:

- Jeg har det sådan, at når man indgår en aftale, så undsiger man den ikke ugen efter. Efter valget indgik vi en bred konstitueringsaftale, hvor vi lagde en klar linje for det politiske arbejde i de kommende fire år. Den var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten enige om, og det er en aftale som SF efterfølgende har tilsluttet sig. Det er en aftale, hvor vi på tværs af regionsrådet sætter styrket fokus på bedre arbejdsmiljø, udvikling af et nært og trygt sundhedsvæsen, stærkere politisk styring, fokus på psykiatrien og styrkelse af Region Sjællands erhvervsliv.

- De seneste dage har vi set, at Enhedslisten har fremført en række særstandpunkter, som ikke er koordineret med resten af konstitueringsgruppen. Det er jeg overrasket over. Et bredt samarbejde forudsætter, at man bøjer sig ind mod hinanden og er loyal mod de aftaler, der er indgået. Derfor kan vi i Socialdemokratiet ikke længere se Enhedslisten som en del af konstitueringsaftalen.

Indholdet af konstitueringsaftalen står ved magt.

- i står 100 % bag den aftale, vi indgik i tirsdags, og som der fortsat er 23 mandater bag.