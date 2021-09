For trejdje år i træk lægger S-regeringen op til at skrotte bredbåndspuljen i sit finanslovsudspil. Men markdet kan ikke klare udrulningen til de sidste adresser selv, mener S-regionsrådsformand og Landdistrikternes Fællesråd. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

S-formand og landdistrikter: Skidt at regeringen sløjfer bredbåndspuljen

Sjælland - 01. september 2021 kl. 08:32 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Regeringen risikerer at efterlade tusindvis af boligejere og virksomheder uden for de store byer i stikken ved at skrotte bredbåndspuljen.

Sådan lyder kritikken af regeringens finanslovsudspil fra Landdistrikternes Fællesråd og Region Sjælland.

Regeringen har afsat 430 millioner til at sikre bedre sammenhæng mellem land og by. Pengene er først og fremmest afsat til at puste nyt liv i bymidterne uden for de store byer samt udflytning af uddannelser og uddannelsespladser til blandt andet Køge, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Næstved. Der er ikke afsat en krone til at sikre bredbånd i landdistrikterne:

- En hurtig bredbåndsforbindelse er i dag lige så vigtig som adgang til vand og elektricitet. Coronaen har vist os, at hjemmearbejde, hjemmeundervisning og stadig mere social kontakt via internettet fordrer en hurtig internetforbindelse. Så er det jo ikke nu, man skal stoppe med bredbåndspuljen, siger Steffen Damsgaard.

Det er tredje år i træk, S-regeringen lægger op til at lade bredbåndspuljen, der første gang var på Finansloven i 2016, lide den stille død.

De to seneste år er det lykkedes regeringens støttepartier at få puljen genoplivet og med ind i den endelige aftale. Og Steffen Damsgaard håber, det scenarie vil gentage sig i år.

Han påpeger, at selv om bredbåndsselskaberne ruller fibernet ud for milliarder i disse år, så vil der stadig være områder, hvor markedet ikke vil nå ud.

- For de familier bliver deres huse stort usælgelige og virksomhederne kan må flytte. Derfor bør puljen fortsætte. Også gerne i form af en flerårig pulje, så der kommer ro på området, siger landdistrikternes formand.

Også Heino Knudsen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland (S), opfodrer regeringen og det øvrige folketing til at lade bredbåndspuljen fortsætte i en eller anden form.

- Om det skal være en bredbåndspulje eller en anden model er ikke så afgørende for mig. Men det er vigtigt at det offentlige tager ansvar for, at vi kan få hurtige bredbåndsforbindelser ud til alle. Det at ville sløjfe indsatsen helt er ikke nogen god løsning, siger Heino Knudsen.

Han forestiller sig, at man igangsætter en kortlægning, eventuelt sammen med branchen, for at finde ud af præcist, hvor markedet ikke vil nå ud.

- Så kan vi få et klarere billede af, hvad der samlet set skal til for at nå i mål. Og dermed også, hvad der skal afsættes på finansloven for at nå det mål, siger regionsrådsformanden.

5044 adresser i 100 projekter landet over fik i 2020 støtte fra Bredbåndspuljen til deres projekt.

Heraf lå 1136 adresser i Region Sjælland og 1250 adresser i Region Hovedstaden.