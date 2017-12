S-formand i Region Sjælland: Aftalen holder

- Jeg er glad for, at den aftale, vi har lavet - og det politiske grundlag, vi har lagt, det holder, siger Heino Knudsen til TV 2.

Formanden for Region Sjælland kommer som ventet til at hedde Heino Knudsen (S). Det ligger fast lørdag, hvor Dansk Folkeparti har valgt igen at pege på socialdemokraten. Det skriver TV Øst.

- Jeg kunne godt have tænkt mig et forløb, der havde kørt mere stille og roligt, tilføjer han.

DF indgik i første omgang i en bred konstituering med Heino Knudsen i spidsen, men trak sig fra aftalen efter uenigheder med Enhedslisten, der også var en del af konstitueringen.

DF stejlede over, at Enhedslisten ville have bedre muligheder for at få halalkød og information på arabisk på regionens sygehuse.

Det fik Socialdemokratiet til at smide Enhedslisten ud af aftalen. Håbet var, at det ville få DF tilbage i aftalen.

Enhedslistens Bruno Jerup har afvist, at partiet skulle have krævet halalkød skrevet ind i konstitueringen. Over for Ritzau har han udtalt, at det var et påskud, som S og DF fremsatte for at slippe af med Enhedslisten.

Den endelige konstituering i Region Sjælland består nu af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.