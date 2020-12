Regionsrådsformand Heino Knudsen havde håbet, at der kunne findes penge på næste års finanslov til at renovere skinnerne på Østbanen. Regionen har ansvaret for banens drift, men har ike penge i kassen til en akut skinnerenovering, der løber op i cirka 500 millioner kroner. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

S-formand: Skuffet over 0 kr. til tog

07. december 2020
Af Tomas Revsbech

Selv om der er uddelt millioner og milliarder med rund hånd på næste års finanslov er der ikke fundet penge til at renovere den totalt nedslidte Østbanen på næste års finanslov.

Regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, havde ellers bebudet forud for forhandlingerne, at de ville kæmpe for at få den østsjælandske lokalbane op på finansminister Nicolai Wammens bord (S). Men i den endelige aftale er der ikke blevet afsat en eneste krone.

Det skuffer regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen(S).

- En ting er, at der ikke har afsat en pose penge til Østbanen. En anden mulighed har nemlig været, at at var blevet enige om at løfte det drift- og vedligeholdstilskud, vi regioner får via finansloven til vores lokalbaner. Det ville kunne have finansieret et lån til renovering af skinnerne. Det er så ikke sket, siger Heino Knudsen.

Ifølge regionsrådsformanden betyder de manglende penge, at man nu må forlænge den tidsplan, der er lagt for at renovere skinnerne. I yderste konsekvens risikerer skinnernes tilstand at blive så ringe, at togene må indstille kørslen på banen.

- Vi skal simpelthen have den finansiering på plads. Enten ved at får overbevist Christiansborg om, at der skal laves en særskilt aftale, hvor man afsætter penge til banen, eller også gennem en kommende aftale om ny infrastruktur, der skal forhandles på plads snart, siger Heino Knudsen.

Ifølge SF har støttepartierne forsøgt at få Østbanen med i finansloven.

Men regeringen har ikke været til at rokke, lyder det fra SF's gruppeformand Jacob Mark.

- Jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi har siddet i en måneds forhandlinger, hvor jeg og andre har forsøgt at tage Østbanen op. Det blev næsten en joke til sidst i forhandlingslokalet, fordi regeringens svar hele tiden var, at det var noget vi må tage op i infrastrukturforhandlingerne, siger Jacob Mark.

Han bebuder, at han nu vil forsøge at finde ud af, om der kan findes andre kanaler til finansiering af skinnerenoveringen på den korte bane, inden SF igen vil finden en langsigtet løsning for Østbanen og formentlig også landets 13 andre lokalbaner i de kommende infrastrukturforhandlinger. Disse forhandlinger har transportminsiter Benny Engelbrecht tidligere bebudet, at der bliver taget hul på inden sommerferien.