S eller V? Kongemagere står foran skæbnevalg

12. juni 2021

Der er lagt op til lidt af en gyser, når omkring 75 sjællandske partimedlemmer fra Dansk Folkeparti søndag mødes til et corona-udsat opstillingsmøde forud for regionsrådsvalget til efteråret.

Partirødderne skal ikke bare vælge en ny spidskandidat, efter at den hidtidige leder, Peter Jacobsen, tidligere har meldt ud, at han kun stiller op som menig kandidat efter to valg som partileder og derefter næstformand i regionsrådet.

Medlemmerne skal også vælge mellem to spidskandidater, Gitte Simoni og Jan Herskov, der er meget forskellige, og som ser forskelligt på, hvem de vil pege på som kommende regionsrådsformand. Da Dansk Folkeparti har været udslagsgivende for, hvem der er blevet regionsrådsformand efter samtlige valg siden 2009 - og meget vel kan blive det igen - kan DF-partimedlemmernes valg søndag få betydning for hele det fremtidige regionsråd.

Mest mulig indflydelse Den ene kandidat er Gitte Simoni.

Gitte Simoni erklærer sig blå, men mener, det vigtigste er at sikre, at Dansk Folkeparti får mest mulig politik gennemført. Foto: Jan Partoft.

Hun er 36 år, læreruddannet og mangeårigt partimedlem og har siddet i Roskilde Byråd og i regionsrådet siden 2013. I sidstnævnte som gruppeformand siden 2017.

- Vi skal gå derhen, hvor der er mest indflydelse til Dansk Folkeparti. Jeg er blå. Men indflydelsen er det vigtigste, og jeg har været glad for vores samarbejde med Heino Knudsen, siger hun forud for søndagens valg.

DF skal pege på blå formand Over for hende står Jan Herskov.

Han er 54 år, er indsatsleder i politiet og formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Roskilde.

Han har tidligere siddet i byrådet for Venstre, men skiftede til Ny Alliance og De Konservative, inden han fandt et nyt hjem i Dansk Folkeparti op til valget i 2017, hvor han opnåede valg til regionsrådet.

Jan Herskov ser Dansk Folkeparti som et borgerligt højre-parti. Foto: Mie Neel.

- Der er ingen garanti for, at der skal sidde en socialdemokrat som formand af regionsrådet. Jeg mener, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, og det skal vælgerne være sikre på, siger han.

Altså to kandidater, der ikke partout vil pege på samme regionsrådsformand.

Gitte Simoni fremhæver, at hun har siddet med ved bordet ved samtlige budget- aftaler siden 2013, hvor hun påpeger, at DF blandt andet har fået penge til at få bragt de enormt lange ventetider på høreapparater ned, har fået socialsygeplejersker til udsatte borgere og har fået et 360 graders eftersyn af psykiatrien.

- Jeg har været med ved forhandlingsbordet, hvor vi har fået massive DF-aftryk med i budgetaftalerne, siger hun.

Plads til forbedring Jan Herskov fremhæver omvendt, at han mener, der er plads til forbedringer i sundhedsvæsnet.

Udenlandske læger skal kunne tale dansk eller have en tolk med rundt på stuegang. Der skal gøres mere ved lægemanglen i almen praksis, og så skal psykiatrien have et gevaldigt løft.

- Jeg har længe ment, at vi er nødt til at starte en helt ny uddannelse i psykiatrien. Vi har omfattende personalemangel. Det er så voldsomt, at vi har vagter rendende rundt.

- Og så mangler vi sengepladser, for vi får flere og flere unge med store psykiske lidelser, siger han.

Opstillingsmødet, der altså formentlig vil følges af andre end Dansk Folkepartis eget bagland, ventes at blive afgjort søndag over middag.