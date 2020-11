S: Oversatte prædikener er del af ny »frihedskamp«

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets kirkeordfører Julie Skovsby.

- Hvis jeg skal være lidt ideologisk, så handler det her om at give flere mennesker, især unge, bedre mulighed for at forme deres eget liv. For unge, der mestrer dansk til fulde, men som ikke mestrer det sprog og derfor ikke de religiøse dogmer, der bliver prædiket på et fremmedsprog i religiøs sammenhæng, de får med forslaget mulighed for at efterprøve holdbarheden i det, der bliver forkyndt, op imod dansk lov og rettigheder, siger Julie Skovsby til Sn.dk

Hun peger på, at der eksempelvis i Odense har været en sag, hvor en imam udformerede en skilsmissekontrakt, hvor en kvinde blandt andet kunne miste sine børn, hvis hun krænkede familiens ære.