Tivolis direktør Susanne Mørch Koch og Lars Jensen, direktør Royal Unibrew glæder sig begge over den rekordstore aftale mellem forlystelseshaven og bryggerigruppen. Foto: Christoffer Sandager

Royal Unibrew indgår millionaftale med Tivoli

Sjælland - 27. november 2020 kl. 08:09 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Med den største enkeltstående samarbejdsaftale nogensinde mellem Royal Unibrew og Tivoli, sikres gæsterne i Tivoli fra foråret 2021 en bred vifte af nye kulturoplevelser, såsom koncerter, events og ikke mindst sportsoplevelser live på storskærm. Målet med partnerskabet er at skabe endnu flere og større oplevelser for Tivolis gæster med begivenheder og initiativer, der favner bredt.

I 2021 bliver det markant nemmere for Tivolis gæster at skifte den ellers normale pilsner ud med en specialøl. I foråret flytter det odenseanske bar-koncept Anarkist nemlig ind i Biergartens lokaler, og bliver en del af Royal Unibrews tocifrede million-samarbejdsaftale med Tivoli. Her kan gæster nyde Royal Unibrews egne produkter, men også udfordre smagsløgene med specialbryg fra en lang række førende danske mikrobryggerier.

Derudover etableres der omkring 20 forskellige ølhaner, samt et større udvalg af flaskeøl. Samtidig er det også planen, at der skal udvikles helt særlige Tivolificerede øl. Alle ølelskende gæster kan få adgang til baren både fra gaden og Tivoli.

Anarkist Bar - Som bryggeri arbejder vi for at sikre et mangfoldigt udvalg af spændende drikkevarer, og derfor glæder vi os også meget over den nye Anarkist Bar, som allerede fra næste forår vil slå et slag for det gode øl - både fra Anarkists egne haner, men også fra mikrobryggere over hele landet, som vi gerne vil invitere indenfor, siger Lars Jensen, direktør Royal Unibrew.

Susanne Mørch Koch, administrerende direktør for Tivoli glæder sig også over aftalen. Hun hæfter sig ved, at der er godt nyt til de sportsinteresserede, som kan se frem til, at der bliver transmitteret internationale fodboldfinaler på Plænen. Det populære musikkoncept Lillefredag for danske up-coming bands fortsætter også, da det har vist sig holdbart i en coronatid.

- Vi ser også frem til at introducere et helt nyt fredagsbar univers i Haven og byde den nye konceptbar Anarkist velkommen til Tivoli. Facaden til den nuværende Biergarten, hvor ølbaren flytter ind, får et nyt, åbent udtryk lige over for Hovedbanegården, så gæster både kan komme ind fra gaden og fra Tivoli, fortæller Susanne Mørch Koch.

Fredagsrock er tilbage Selv om Covid-19 satte en brat stopper for større koncertvirksomhed i Tivoli, glæder Tivoli sig til igen at kunne præsentere store danske og internationale navne i Haven. Igennem 10 sæsoner har Tivoli og Royal Unibrew arbejdet sammen om give forlystelseshavens mere end fem millioner årlige gæster kulturoplevelser og et mangfoldigt udvalg af drikkevarer at skylle dem ned med. Og det sætter Covid-19 ikke en stopper for.