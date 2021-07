Royal Unibrew i nyt opkøb

- Vi er meget glade for at have sikret ejerskabet af Crazy Tiger i Frankrig. Købet markerer det næste trin i udviklingen af vores franske forretning mod en multi-niche forretningsmodel, da det giver os eksponering for en af de hurtigst voksende kategorier på det franske marked for drikkevarer. Sammen med det franske Lorina-mærke - vores naturlige limonade - udsættes vi nu for to af de hurtigst voksende kategorier i Frankrig, udtaler Jan Ankersen, der er Royal Unibrews Senior Vice President for Sydeuropa, på bryggeriets LinkedIn-profil.