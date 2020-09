Advokat Allan Ohms, Forum Advokater i Roskilde har vundet over pensionskæmpen PFA i en meget principiel sag.

Roskildeadvokat vinder over PFA i arvesag

Sjælland - 16. september 2020

Advokat Allan Ohms, Forum Advokater i Roskilde, er stadig helt rundt på gulvet af lettelse over, at han den 27. august på sin klients vegne vandt en meget principiel sag. Den fører nu til, at pensionskæmpen PFA Pension skal gennemgå 344.000 forkert ændrede policer og foreløbig har fundet fejl for 25 millioner kroner.

Efter dommen i Højesteret vil PFA betale 25 millioner kroner tilbage til folk, der er blevet snydt for deres arv. PFA har dog endnu ikke gennemgået samtlige 344.000 policer, så tallet kan vokse.

Allan Ohms har ført sagen hele vejen igennem byretten, landsretten og Højesteret. De to første omgange tabte han, men højesteretsdommen slår fast, at pensionsselskabet PFA har brudt reglerne om ændring af forsikringer.

I højesteretsdommen bliver det slået fast, at en datter ikke har fået den livsforsikringssum, hun er berettiget til.

Livsforsikringen blev i stedet udbetalt til faderens samlever, selv om forsikringpolicen på det tidspunkt foreskrev, at en samlever ikke er berettiget - det var kun ægtefælle og børn.

Sagen tog sin begyndelse, da PFA Pension i 2011 sendte et brev ud til 344.000 livsforsikrings kunder, som blev informeret om, at reglerne - med mindre forsikringstager bad om noget andet - blev ændret til, at samlevere sidestilledes med børn i arverækken.

Datterens far tegnede i 2000 to livsforsikringer. »Nærmeste pårørende« var standardbegunstiget. Det betyder, at ved død får ægtefællen forsikringssummen. Er der ingen ægtefælle, så er det børn, og det vil i dette tilfælde sige forsikringstagerens eneste datter.

I 2007 blev loven ændret, så »nærmeste pårørende« nu betød ægtefælle, samlever og først derefter børn. Samtidig blev det bestemt, at lovændringen kun skulle omfatte nye livsforsikringer tegnet efter 1. januar 2008.

Men i 2011 lavede PFA Pension så en ændring. Man skrev ud til 344.000 kunder, heriblandt Allan Ohms klients far, at nu betød »nærmeste pårørende« ægtefælle, samlever og så børn i nævnte rækkefølge. Hvis forsikringstager ikke ønskede det, så skulle forsikringstager selv sige nej tak. Problemet var, at faderen havde alkoholproblemer, han var på førtidspension, og han var bestemt ikke bogligt stærk.

- Han forstod simpelthen ikke, hvad der stod i brevet fra PFA og svarede derfor ikke på det, siger advokat Allan Ohms.

To til en aftale Allan Ohms anfører, at der skal to til en tango og to til en aftale, og derfor har sagen efter hans mening fra begyndelsen været ganske klar.

- Vi har i denne sag at gøre med en erhvervsdrivende, nemlig PFA Pension, der laver om på et produkt uden at spørge kunden. Det svarer til, at jeg køber en ny bil og får fem års garanti fra forhandleren. Senere sætter forhandleren så garanti perioden ned til tre år uden at få mit accept til ændringen. Det kan man da ikke, og heldigvis er Højesteret enig med mig i, at man ikke ensidigt kan lave om på aftaler på den måde, fortæller Allan Ohms, som har undret sig meget over byrettens og landsrettens resultat..

Højesteret fastslog, at der var tale om »passiv accept«, og det er ikke gyldigt at foretage en så væsentlig aftaleændring på den måde.

Allan Ohms lægger ikke skjul på, at han var meget nervøs, da sagen skulle føres i Højesteret. Som han siger, er »du jo bagud på point, når du har tabt i først byretten og senere landsretten.«

- Hvis det, PFA havde gjort var OK, så betød det, at faderens nu afdøde samlevers to særbørn ville løbe med en million, og min klient ville ikke få en rød øre, men hun ville sidde med en kæmperegning for sagens omkostninger.

Arbejdet gratis Sagen har betydet så meget for Allan Ohms, at han har leveret en stor del af arbejdet uden at få penge for det. Den unge kvinde, han har ført sagen for, får ingen regning for landsretssagen, kun for Højesteret, og her er hun dækket ind af statskassen. Alt i alt betyder det, at den unge kvinde får lov til at beholde en rund million. Og det er Allan Ohms meget glad for.

PFA Pension oplyser, at man gået tilbage til 2011 og har identificeret cirka 75 sager. Det er ikke et antal, der umiddelbart imponerer Allan Ohms.

- I 2011 var der 344.000 kunder hos PFA, som fik brevet om, at man ændrede betingelserne, som mon ikke der er flere sager end bare 75 sager, siger advokaten.