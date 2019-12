Zenia Stampe (R) er blandt forslagstillerne. Foto: Thomas Olsen

Røde og blå i usædvanlig alliance: Drop Ring 5 endegyldigt

Sjælland - 13. december 2019 kl. 14:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En umage konstellation bestående af syv partier på tværs af Folketinget forsøger nu at få lagt Ring 5 endegyldigt i graven.

De Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten. Nye Borgerlige og Alternativet er gået sammen om et beslutningsforslag, der skal ophæve alle arealreservationer i den sydlige Ring 5 transportkorridor. Et tilsvarende beslutningsforslag har de seks partier fremsat for den nordlige transportkorridor i Nordsjælland, hvor også De Konservative er med.

- Vi får hverken løst klimaspørgsmålet eller problemerne med trængsel ved at få flere motorveje. Al erfaring viser, at det øger problemerne.

- Det er heller ikke rimeligt, at borgerne, der bor i eller ved de udlagte arealer til transportkorridoren, skal leve i årevis med en uvished om, hvorvidt Ring 5 bliver til noget eller ej, siger De Radikales Zenia Stampe, der er hovedstiller bag forslaget om at droppe transportkorridoren i syd.

Den sydlige del af Ring 5, som lige nu er

ved at blive gransket. Den samlede Ring 5

går hele vejen op gennem Nordsjælland,

og kan dermed blive en korridor mellem det

sydlige Sjælland, Lolland-Falster og Tyskland

og så Nord- sjælland og Sverige.

Kort: Transportministeiret.



Hun erkender, at beslutningsforslaget ikke står til at blive vedtaget, da Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance ikke står bag.

- Men vi ved jo, at der er modstand i både S og V mod det her. Så det her er et forsøg på at lægge yderligere pres på, og så må de tage kampen internt, siger hun.

V: Vi må have alternativer klar Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen understreger, at hans parti er »meget lidt begejstret« for især den sydlige del af Ring 5.

Men han påpeger, at de fleste af partierne bag forslaget samtidig er med i et stort flertal, der i september nikkede ja til at få undersøgt, hvilke alternativer der er til Ring 5. Og resultaterne af den undersøgelse vil Venstre altså afvente.

- Det skal blandt andet undersøges, om man kan opgradere den eksisterende vej mellem Ringsted og Roskilde som alternativ. Men vi ved ikke, om det er et gangbart alternativ endnu. Og vi vil altså ikke - i modsætning til andre - kortslutte noget, vi selv har været med til at sætte i gang, siger han.

Intern modstand Venstres Morten Dahlin, der højlydt har erklæret sin modstand mod Ring 5, i blandt andet valgkampen, er enig.

- Tingene skal ske i den rigtige rækkefølge, siger han, men understreger i samme åndedrag, at han vil kæmpe internt i Venstre for, at partiet går ind for en nedlæggelse.

- Så når Venstre går til trafikforhandlinger næste år, så er det med et klart ønske om, at der ikke skal bruges 6,5 mia. på sådan en vej, siger han.

K-politiker: Jeg er imod Ring 5, men Hos De Konservative er Brigitte Klintskov Jerkel også erklæret modstander af Ring 5. Men partiet står kun bag ønsket om at nedlægge den nordlige del af Ring 5-transportkorridoren i Nordsjælland.

- Jeg er fortsat modstander af den sydlige Ring 5. Men jeg har også respekt for, at der for nylig er sat en undersøgelse i gang, der skal se på alternativerne. Dem må vi have frem og få belyst, inden vi tager en beslutning. For sagen er jo, at Køge Bugt-motorvejen er voldsomt belastet i dag, siger hun.

Modstand i S I regerinspartiet Socialdemokratiet har flere markante folketingspolitikere, der er valgt lokalt, også udtrykt stor speksis mod Ring 5.

Det gjaldt blandt andre MEtte Gjerskov fra Roskilde-kredsen og nuværende social- og indenrigsminister Astrid Krag, der er valgt i Greve-Solrød kredsen og som ved næste valg stiller op i Køge-kredsen.

SN.dk har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen om partiets syn på sagen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

