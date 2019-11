Robotter vinder også indpas i sundhedsvæsenet. Her er fysioterapeuten en robot. Foto: Anders Spanggaard

Robotternes store landsmøde

Sjælland - 15. november 2019 kl. 09:15 Af Anders Spanggaard

Danmark: I en seng ligger en mand, der ved nærmere eftersyn viser sig at være en dukke. Han er i gang med at få genoptrænet sit ben, men det er ikke en fysioterapeut, som har fat i benet og bukker det frem og tilbage. Den fysiske træner er en robot.

Teknologisk Institut og Dansk Robot Netværk gav i går et kig ind i fremtiden, da de slog dørene op til årets Robotbrag i Odense. Og der var bestemt interesse for sagen. 1500 gæster og 69 udstillere var mødt op.

Robotter vinder indpas i flere og flere brancher, og det gør de takket være kunstig intelligens. Den tid, hvor vi kun kunne møde en robot eller to ude i en industrivirksomhed, er endegyldigt forbi. De breder sig til andre brancher, og de vokser i antal.

- Nu er det eksempelvis ikke længere et særsyn at støde på en robot på et landbrug eller på en byggeplads. Robotterne bliver en del af fremtidens grønne løsninger. Sorteringsrobotter vil for eksempel sørge for øget genbrug af elektronisk affald, fordi robotten kan finde og frasortere de værdifulde dele såsom guld i aflagte mobiltelefoner, sagde Clas Nylandsted Andersen, bestyrelsesformand for Teknologisk Institut, i sin velkomsttale.

Fra to til 90 Virksomheden Trelleborg Sealing Solutions i Helsingør er et godt eksempel på en virksomhed, der har taget robotterne til sig. Produktionschef Michael Uhlmann fortæller, at man begyndte i 2012 med et par robotter, og i dag har man 80-90 robotter i virksomheden.

- I begyndelsen var der modstand mod robotterne, fordi mange af vore ansatte var bange for, at robotterne ville tage deres job. Men nu kan de jo se, at jo flere robotter, vi får, jo bedre går det. Vi ansætter flere folk, fordi vi får flere ordrer, fortæller Michael Uhlmann, som holdt oplæg om robotter i metalindustrien.

Han tilføjer, at man skal huske at få medarbejderne med på den ved at forklare grundigt om baggrunden for robotternes indtog.

Skaber vækst

Flere undersøgelser viser i øvrigt, at robotter generelt både skaber nye job og fastholder eksisterende job. Det gælder i særdeleshed i et højtlønsland som Danmark.

- Robotter og kunstig intelligens vil komme til at påvirke vores dagligdag. Robotter kan betyde mange fordele for Danmark, men vi skal turde tænke »ud af boksen«. De hurtige kommer til at slå de langsomme på dette felt, siger Clas Nylandsted Andersen.