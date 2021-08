Se billedserie Der blev truttet fødselsdagssang for robotterne, da deres 100 års fødselsdag blev fejret til Robotbrag

Robotter var skræmmende for 100 år siden - nu arbejder vi sammen med dem

28. august 2021
Af Tekst og foto: Anders Spanggaard

Teknologisk Institut hejste fødselsdagsflaget i anledning af robotternes 100 års dag, da de torsdag og fredag sammen med DIRA, Dansk Robot Netværk inviterede til »Robotbrag« i Odense.

Ikke nok med at der var fødselsdagsflag. Odense Postorkester dukkede skam også op og truttede »Happy Birthday« for fødselarerne, og en fødselsdagskage manglede der heller ikke - nu var vi jo på Fyn, så kagen var naturligvis en brunsvigerkage.

Al denne festivitas tyder jo på, at vi mennesker betragter robotterne som vores »venner«, men sådan har det bestemt ikke altid været.

Det er i år 100 år siden, at den tjekkiske forfatter Karel Capek introducerede ordet robot i teaterstykket »Rossums Universal Robots.« Her så man nogle kunstigt intelligente menneskelignende væsener, som Capek kaldte robotter. Teaterstykket viste sig at få stor betydning, da robot blev det internationale ord for et kunstigt, autonomt væsen. Stykket ender iøvrigt med, at robotterne tager magten og udsletter menneskene.

Første robot i industrien Men selv om der blev lavet teaterstykke om robotter i 1921 var der ingen, som på det tidspunkt, udviklede robotter. Det kom der først gang i 40 år senere i 1961, da den første industrielle robot blev installeret i General Motors' fabrik i Ewing Township, der er en lille by syd for New York.

Robotten Unimate 1900 vejede omkring 2000 kilo og flyttede trykstøbte emner fra et samlebånd og svejsede emnerne på bilkarroserier.

Gennem tiden har der helt sikkert været en frygt blandt ansatte i industrien for, at »robotterne tager vores arbejde«. Denne frygt er i dag afløst af en opfattelse af, at det er fint med en kombination af menneskelig arbejdskraft og robotter ude i virksomhederne. Robotterne kan så klare det tunge og monotone arbejde. Man kan godt sige, at vi i dag er blevet gode »venner« med robotterne i stedet for at blive skræmte af dem.

Robotterne bliver i stigende grad brugt mange andre steder end i virksomhederne. Det kan vi takke kunstig intelligens - også kaldet AI - for. AI (Artificial Intelligence) går ud på at forvandte data til handling.

Inspektion af hegn - AI betyder, at vi får robotter, der er mobile. På Teknologisk Institut har vi udviklet en firbenet robot, og den kan vi sætte til inspisere hegn rundt om en lufthavn. Af sikkerhedshensyn er det noget, der skal gøres flere gange i døgnet. Den gående robot slår så alarm, hvis der er noget galt med hegnet - eksempelvis fordi nogle har forsøgt at trænge ind på lufthavnens område. Denne teknologi har vi allerede prøvet af i Odense Lufthavn, og det virker, forklarer Jonas Bæch, specialist i servicerobotter på Teknologisk Institut.

Som et andet eksempel på den gående robots fortræffeligheder nævner han, at den også kan sendes ind i en brændende bygning og lede efter mennesker. Eller den kan sendes ud og plukke vindruer, putte dem i kasser og endelig bære kasserne hen til transportvognen.

Næste bølge i udviklingen bliver de såkaldte »kollaborative« robotter, der arbejder tæt sammen med mennesker.

- Robotterne kommer tættere og tættere på mennesket, men det kan kun lade sig gøre, hvis sikkerheden tages alvorligt. Det sker blandt andet ved, at robotterne bliver udstyret med flere og flere sensorer, så de ikke kommer FOR tæt på mennesker, forklarede sektionsleder Lars Dalgaard under et indlæg om de nyeste trends og tendenser i robotverdenen.

Livegne Går vi tilbage til ordet »robot« udledte forfatteren Karel Capek det af det tjekkiske ord »robota«. Det betyder livegne, altså bønder, som var tvunget til at arbejde for herremanden. På den måde kan man sige, at robotterne i dag har overtaget det hårde arbejde for os mennesker.