Robotter tager det tunge slæb

Det betyder også, at plejepersonale slipper for mange logistikopgaver. Serviceassistenterne får et større ansvar for logistikopgaverne, og robotterne tager det tunge slæb. På den måde bliver det til gavn for både patienter og medarbejdere. Det er grundtankerne i den fremtidige logistikløsning for det nye hospital.