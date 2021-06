Risiko for kraftig regn og skybrud

Der er regn i vente. Kraftig regn. Sådan er meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Ifølge vejrprognoserne vil et kraftigt område med regn komme hen over Danmark i løbet af onsdag. Det vil strække sig i et bånd fra det sydligste Jylland hen over Fyn og til Vest- og Nordsjælland.

Vejrskiftet skyldes, at Danmark ligger på grænsen mellem den varme luft over Sydskandinavien og køligere luft over Mellemeuropa.

Frem til torsdag morgen kan det ikke udelukkes, at der i perioder stedvis vil kunne forekomme kraftig regn (mere end 24 mm regn på 6 timer), og der er ligeledes risiko for skybrud (mere end 15 mm regn på 30 minutter), oplyser DMI.

Risikoen for kraftig regn er størst i den vestlige del af landet, mens risikoen for skybrud er størst østpå.