I næste uge er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) igen i samråd i Folketingets Sundhedsudvalg for at besvare spørgsmål om kræftskandalen, hvor Patienterstatningen har fået anmeldelser om 197 patientforløb. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ringsted Sygehus står til nye påbud

Sjælland - 10. januar 2020 kl. 11:18 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i november på Ringsted Sygehus betyder formentlig tre påbud om ting, der har betydning for patientsikkerhed. Region lover lynhurtig genopretning.

Tilsynsbesøget var et led i det fortsatte fokus på sygehuset efter, at det kom frem, at den radiologiske afdeling i perioden 2013-2017 ikke har givet alle kvinder de påkrævede undersøgelser, når de blev henvist fra egen læge med mistanke om mulig brystkræft.

De påtænkte påbud går blandt andet på, at der skal være en bedre instruktion i, hvordan lægerne skal oplæres i arbejdsgange, og en beskrivelse af ansvarsfordelingen. Desuden skal patienterne informeres tydeligt om, at de skal til undersøgelse for brystkræft, når de indkaldes til yderligere undersøgelser efter at have været til brystkræftscreening, ligesom det skal dokumenteres tydeligt i journalen. Endelig skal de velfungerende procedurer for samarbejdet mellem den afdeling, der undersøger for brystkræft, og den afdeling, der opererer brystkræft, skrives ned.

Det har blandt andet medført, at 10 kvinder har fået opdaget brystkræft i 2019, selv om de ved en tidligere undersøgelse havde fået besked om, at de var raske.

Desuden har foreløbigt 197 brystkræftramte kvinder (som var omfattet af de mangelfulde undersøgelsesforløb i de første år) klaget til Patienterstatningen. Ud af dem er 81 sager afgjort, fem af dem er tilkendt erstatning.

Sagen har kostet sygehusdirektør Vagn Bach jobbet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sagen.

Region Sjællands regionsråd vedtog i begyndelsen af 2019 en 7. punktsplan for at rydde op, Ringsted Sygehus har lavet en handlingsplan for påbuddene, som sikrer, at alle forhold vil være rettet den 20. januar og nye instrukser fuldt indført senest den 15. februar 2020.

- Vi og styrelsen gennemgår detaljeret denne sag, og personalet gør hele tiden en kæmpe indsats for at kunne tage sig godt af patienterne og give den bedste undersøgelse og behandling. Det er i alles interesse, at alt går rigtigt til, og at der ikke er nogen tvivl om kvaliteten og patientsikkerheden, siger vicedirektør på Ringsted Sygehus Henrik Stig Jørgensen, der pointerer, at Ringsted Sygehus’ undersøgelser har høj kvalitet.

- Vi har et meget højt kvalitetsniveau og er en af de afdelinger i landet, der er bedst til at se på mammografier. Men det er klart, at der tidligere er lavet fejl og foretaget forkerte ledelsesmæssige dispositioner, så der ikke er givet alle relevante undersøgelser.

Han understreger, at samarbejdet med Styrelsen for Patientsikkerhed er godt og lærerigt:

- Selv om det er alvorligt med et påbud, var styrelsens besøg godt, og vi fik meget ud af det, som vi kan bruge konstruktivt til at forbedre forholdene og betrygge patienter, politikerne og styrelsen.

De to afdelinger på Ringsted Sygehus - Brystkirurgisk Afsnit, som opererer, og Radiologisk Afdeling, som foretager de indledende undersøgelser - hører under to forskellige sygehusledelser. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed givet påbuddene til både Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse og Sjællands Universitetshospital Roskilde.

1. april i år flytter begge afdelinger fra Ringsted Sygehus til Roskilde, så både undersøgelser og operation af brystkræftramte vil høre under Sjællands Universitetshospital.