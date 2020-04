Bente Eskesen er direktør for Dragsholm Revyen og håber til det sidste på, at hun og holdet får lov til at opføre sommerens forestillinger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Revyer i venteposition

Sjælland - 22. april 2020 kl. 09:15 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens størstedelen af sommerens festivaller har kapituleret og aflyst på grund af restriktioner på antallet af gæster, håber revyerne stadig på, at de får lov til at gennemføre dette års forestillinger.

Cirkusrevyen og andre af landets største revyer måtte dog i går udskyde en stor del af forestillingerne til senere på året, da de blev ramt af regeringens nye udmeldinger om, at der frem til 1. september under ingen omstændigheder kommer til at være arrangementer med flere end 500 deltagere.

Det store spørgsmål for revyerne lige nu er, om forsamlingsforbuddet for flere end 10 personer bliver hævet, så de lukke publikum ind.

En af de professionelle sjællandske sommerrevyer er Dragsholm Revyen, som spiller på Odsherred Teater fra 25. juni til 8. august.

De professionelle sommerrevyer på Sjælland Revyen i Helsingør (5.- 27. juni)

Ganløserevyen (12. juni - 28. august)

Græsted Revyen (19. juni - 3. oktober)

Revy Perler (22. juni - 25. juli)

Dragsholmrevyen (25. juni - 8. august)

Cirkusrevyen (28. juli - 19. december)

Menstrup Revyen (11. september - 7. november) - Vi arbejder videre, som om intet er hændt. Foreløbig ved vi ikke, hvordan situationen bliver efter 10. maj. Når vi ved mere, tager vi en endelig beslutning. Men jeg håber meget, at der bliver åbnet for, at flere mennesker kan samles. Jeg tror, at folk efterhånden har brug for et godt grin, siger revydirektør Bente Eskesen.

Dragsholm Revyen kan med sin daglige kapacitet på lige godt 100 mennesker i salen på Odsherred Teater være en af de revyer, som slipper under grænsen ved en kommende udvidelse af forsamlingsforbuddet. Lidt sværere kan det blive for Revy Perler på Stevns, som har premiere den 22. juni og spiller til og med 25. juli. Her bliver Harmonien i Rødvig fyldt med 216 personer plus revyens egne folk - på udsolgte aftener.

- Vi står i en fastlåst situation, hvor vi ikke kender betingelserne.. Vi ved, at forbuddet mod at samles mere end 10 personer løber til 10. maj, men hvad sker der så derefter? Vi har blot hørt statsministeren sige, at større forsamlinger ikke er tilladt frem til udgangen af august, men vi mangler stadig at få præciseret, hvor mange mennesker der er tale om, sagde direktør for Revy Perler, Jeanette Larsen, til DAGBLADET Køge i lørdags.

Her frygtede hun også, at et eventuelt afstandskrav vil betyde færre tilskuere til forestillingerne.

- Hvis de skal sidde med to meters afstand, og der f.eks. kun må sidde 50 i salen, hænger det ikke sammen økonomisk. Men det ved vi heller ikke noget om på nuværende tidspunkt, sagde Jeanette Larsen til avisen.

Efterlyser et klart svar Lars Arvad, der er formand for Revy Danmark og direktør for Odense Sommerrevy, håber også, at der snart kommer en præcis udmelding fra regeringen.

- Vi har længe været ude og efterlyse et klart svar og et sikkert tal på, hvor mange vi kan spille revy for til sommer. Foreløbig har regeringen jo bare flyttet den øvre grænse fra 1000 til 500 mennesker, sukker han.

Lars Arvad glæder sig dog på revyerne vegne over, at Folketinget torsdag i sidste uge vedtog en hjælpepakke, som kompenserer 80 procent af revyernes omkostninger i tilfælde af aflysninger.

- Vi er rigtig glade for hjælpepakken, men der hersker pt. lidt tvivl om, hvorvidt revyerne kan søge dem, hvis de selv vælger at aflyse, eller om der skal være et forbud fra myndighederne, før kompensationen kan søges, siger han og fortsætter:

- Jeg håber på, at der snart bliver meldt noget endeligt ud. Eller at det bliver muligt for revyerne selv at tage beslutningen om at aflyse, selvom der ikke er meldt noget endeligt ud fra regeringen, siger han.

I Odsherred er der, som nævnt, endnu lidt tid at løbe på, før panikken sætter ind.

- Vi har is i maven og afventer. Det kan vi selvfølgelig også tillade os, da vi først har premiere i slutningen af juni. Der er andre revyer, hvis premieredatoer er tættere på, og som med god grund er mere utålmodige, end vi er. Men vi har brug for et endeligt svar. Snart, siger Bente Eskesen.