Se billedserie Nykøbing Falster Revyen holder fanen højt med kendte ansigter og i nye omgivelser. Her ses holdet bag dette års Nykøbing Falster Revy, fra venstre: Karsten Jansfort, Rikke Buch Bendtsen, Rasmus Krogsgaard, Pernille Schrøder og Silas Holst. Foto: Flemming K. Karlsen Foto: Flemming Keith Karlsen

Send til din ven. X Artiklen: Revy er tilbage med manér Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revy er tilbage med manér

Sjælland - 12. juni 2021 kl. 07:14 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Efter en aflysning i det første coronaår, 2020, var Nykøbing Falster Revyen torsdag aften tilbage for fuld skrue. Denne gang i Nykøbing F. Hallen, hvor der kan holdes god afstand mellem gæsterne.

Selvom det noget større rum ikke helt kunne holde et nærmest tropisk klima fra døren, var stemningen rigtig god i sportshallens nye revy-scenografi. Man kommer måske nok til at overtolke under en pandemi, hvor tiden mellem de helt store revy-, koncert- og teateroplevelser for de flestes vedkommende snart kan tælles i år. Men det virkede umiskendeligt til, at de fleste var rigtig glade for igen at være samlet til en begivenhed af denne størrelsesorden.

Ligesom ved den seneste Nykøbing Falster Revy i 2019 har Mickey Pless også denne gang det overordnede ansvar og indtager pladsen som kapelmester. På scenen finder man Rasmus Krogsgaard, der har været med i revyen seks gange tidligere, men i år også har instrueret. En anden genganger er Pernille Schrøder, som for 11. gang medvirker i den traditionsrige revy på Falster. Rikke Buch Bendtsen var også med i 2019, og Karsten Jansfort er med for syvende gang.

Kan mere end at danse Eneste helt nye ansigt på scenen er Silas Holst, som de fleste nok kender fra Vild Med Dans og forskellige musicals. Nu står det klart; han kan også spille revy.

Nykøbing Falster Revyen Medvirkende: Silas Holst, Pernille Schrøder, Karsten Jansfort, Rasmus Krogsgaard, Rikke Buch Bendtsen og Mickey Pless.

Spiller 10. juni - 21. august i Nykøbing F. Hallen.

Info og billetter på www.nyk-revy.dk Der er mange højdepunkter at plukke ud fra premiereaftenen. I første afdeling stak især Rikke Buch Bendtsens parodi på Inger Støjberg ud. I hårdkogt rapstil og flankeret af Silas Holst og Rasmus Krogsgaard leverede hun et nummer, der både tekstmæssigt og musikalsk efterlod indtrykket af en kvinde, der siger, hvad hun mener - og i øvrigt er komplet ligeglad med, hvad omverdenen i øvrigt tænker om hende. Et skudsmål, som uden tvivl har passet »den rigtige« Inger Støjberg, som var tilstede i salen, godt.

Anden halvdel bød på mindst lige så mange højdepunkter. Blandt andet en forrygende gang fællessang ledt an af Philip Faber i Rasmus Krogsgaards skikkelse. Derudover kiggede blandt andre Thomas Helmig, Lis Sørensen, Johnny Madsen, Keld og Hilda og mange flere forbi.

Det var selvfølgelig svært at komme uden om coronapandemien, men andre emner har jo også fyldt i debatten det seneste år eller to. Blandt andet #metoo-bevægelsen. Det er et emne, man meget hurtigt kan slå sig på i revy-sammenhæng, men her blev det løst både elegant og humoristisk af Rasmus Krogsgaard, som mimede til et regulært lydmæssigt vandfald af udtalelser fra folk, der har været inde over debatten; Sofie Linde, Frank Jensen, Bill Clinton, Jeppe Kofod, Peter Aalbæk Jensen, Lotte Rod og mange flere. Alt imens en fornem lysgrafik med hashtag-tegn udspillede sig på bagtæppet.

Rikke Buch Bendtsen fik skruet endnu mere op for grinene tilbage i salen med sin midaldrende, lidt tunge og kiksede karakter Jeanett Nielsen - »uden E - altså det sidste af dem. De andre E'er er der stadig...«. Her tog den fodformede personlighed salen med på modul 2 af sit scorekursus: »Hvordan man scorer til træning«. Det er - med Jeanett Nielsens egne ord - et score-kursus »for modne damer på deres egen alder«. Ikke et øje var tørt i salen, da hun som en missekat »smøg« sig hen over en stor pilates-bold for at fange opmærksomhedens hos det modsatte køn.

Efter mere end et år med Covid-19 var pandemien selvfølgelig et uundgåeligt emne. En af (sen)følgerne af coronaudbruddet var isolation og fællessang hver for sig. Her er det Rasmus Krogsgaard som Phillip Faber. Foto: Flemming K. Karlsen

»Tulle triller tårer...« De mange sketches og sange blev meget fint blødt op af mindre monologer og melodistykker. Både i første og anden afdeling stod Pernille Schrøder for et par korte, men meget skarpe Halfdan Rasmussen-inspirerede tekster. »Tulle triller tårer...« begyndte den ene af dem, og der er vi jo nok alle med på, hvem der her er lidt trist over den aktuelle politiske tilstand.

Der var også et par hyldester til et par af dem, vi mistede sidste år. Blandt andet et ganske fint lille Bent Fabricius-Bjerre-potpourri samt revyens store finale med en hyldest til Michael Bundesen og Shu-Bi-Dua.

Det kan nok ikke undgås, at der i en revy, hvor det brede publikum skal tilgodeses, er numre, som ikke alle er lige skarpe. Enkelte sange og sketches har mest karakter af fyld og ligegyldigheder. Samtidig må man også sige, at skiftet fra de vante rammer på teatret i Nykøbing Falster til den nærliggende sportshal ikke forløb helt gnidningsfrit: Hejsemekanismen til fortæppet gik i stykker undervejs, så publikum kunne følge med i alle sceneskift. Der var ekstremt varmt i hallen denne sommeraften. Og så var der lidt kortvarigt knas med lyden.

Disse faktorer burde måske trække ned, når stjernerne skal uddeles. Omvendt må man gå ud fra, at de mere praktiske og scenografiske problemer er løst til de kommende forestillinger. Helhedsindtrykket bliver altså, at Nykøbing Falster Revyen er tilbage i vanlig topform. 5 stjerner herfra.